Keçisedefi bitkisi neye iyi geliyor?

Anne sütünü artırmasına yarayan keçisedefi bitkisinin faydaları dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Keçisedefi bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Anne sütünü artırmasına yarayan keçisedefi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KEÇİSEDEFİ BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; Haziran - Ağustos ayları arasında açık mor renkli çiçekler açan 50 - 100 cm boyunda çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları koyu yeşildir. Çiçekleri gövde ve dalların ucunda salkımlar şeklindedir. Meyvesi; esmer kırmızımtırak renkli, tüysüz ve çok tohumludur.

Toprak üstündeki kısımların içeriğinde “tanem” ve “galegin” adlı alkoloid ve acı maddeler vardır. Bitkinin tamamı toplanıp, kurutulur.

KEÇİSEDEFİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İçeriğindeki galeginin sayesinde süt kanallarının gelişimine katkı sağlayarak süt salgılanmasının artmasına yardımcı ve destek olur. Anne sütünü artırır.

-Az miktarda verildiği takdirde kandaki şeker miktarını düşürür.

-Şeker hastalarına iyi geliyor.

-Fazla kullanmamak gerekir.

-İdrar söktürücüdür.

KEÇİSEDEFİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş bitki karışımından (sap, yaprak ve çiçekleri) 1 tatlı kasığı alınıp 1 bardak kaynar suyun içine konur ve 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyondan, günde iki kez birer bardak içilir.

UYARI : Yüksek dozda alınmamalıdır.

İlgili Haberler
Keçisedefi bitkisi şeker hastalarına iyi geliyor
Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Keçisedefi bitkisi idrar söktürmeye iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Keçisedefi bitkisi idrar söktürmeye iyi geliyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli personel alacak Güncel
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli personel alacak
TFF Başkanı Büyükekşi'nin uykularını kaçıracak sorular. Cemal Ersen ortaya çıkardı Spor
TFF Başkanı Büyükekşi'nin uykularını kaçıracak sorular. Cemal Ersen ortaya çıkardı
Keçisedefi bitkisi şeker hastalarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Keçisedefi bitkisi şeker hastalarına iyi geliyor
Dünyanın ilk elektrikli ve batarya gerektirmeyen e-bisikleti üretildi Teknoloji - Otomotiv
Dünyanın ilk elektrikli ve batarya gerektirmeyen e-bisikleti üretildi
Yıldız Tilbe'nin AVM kombini dikkat çekti Magazin
Yıldız Tilbe'nin AVM kombini dikkat çekti
Sumudica yaptı yine yapacağını. Ortalığı alt üst etti Spor
Sumudica yaptı yine yapacağını. Ortalığı alt üst etti