Keçisedefi bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Anne sütünü artırmasına yarayan keçisedefi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

KEÇİSEDEFİ BİTKİSİ NEDİR?

Baklagiller familyasından; Haziran - Ağustos ayları arasında açık mor renkli çiçekler açan 50 - 100 cm boyunda çok yıllık otsu bir bitkidir. Yaprakları koyu yeşildir. Çiçekleri gövde ve dalların ucunda salkımlar şeklindedir. Meyvesi; esmer kırmızımtırak renkli, tüysüz ve çok tohumludur.

Toprak üstündeki kısımların içeriğinde “tanem” ve “galegin” adlı alkoloid ve acı maddeler vardır. Bitkinin tamamı toplanıp, kurutulur.

KEÇİSEDEFİ BİTKİSİNİN FAYDALARI

- İçeriğindeki galeginin sayesinde süt kanallarının gelişimine katkı sağlayarak süt salgılanmasının artmasına yardımcı ve destek olur. Anne sütünü artırır.

-Az miktarda verildiği takdirde kandaki şeker miktarını düşürür.

-Şeker hastalarına iyi geliyor.

-Fazla kullanmamak gerekir.

-İdrar söktürücüdür.

KEÇİSEDEFİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş bitki karışımından (sap, yaprak ve çiçekleri) 1 tatlı kasığı alınıp 1 bardak kaynar suyun içine konur ve 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyondan, günde iki kez birer bardak içilir.

UYARI : Yüksek dozda alınmamalıdır.