Yastığınızın altına koyun. Hafızanız sabah kalktığınızda fişek gibi çalışsın

Editör: Ali Öncü

Stres, yoğun iş temposu, teknolojik aletlerle uzun vakitler geçirmek ve yaş gibi pek çok etken zamanla hafızayı zayıflatabildiği biliniyor.

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor.

Uyumadan önce yastığın altına biraz biberiye koymanın daha keskin bir hafızaya sebep olduğu ortaya çıktı.

Asırlardır hafıza ve zihinsel aktivitelerle ilişkilendirilen biberiyenin keskin bir hafızaya sahip olmak isteyenlerin başyardımcısı olduğu biliniyor.

Uyumadan önce yastık altına biraz biberiye koymak, hem daha keskin bir hafıza hem de sağlıklı bir uyku için fazlasıyla etkili olacaktır.

BİBERİYE FAYDALARI

-Sindirim sistemi için oldukça faydalı bir bitkidir. İltihap giderici özelliği bulunduğu için hazımsızlık, ülser ve mide sorunları yaşayan kişilerin kullanması önerilir. Bağırsak sendromu için de şifalıdır.

-Biberiye bitkisinin özleri pek çok kanser türüne karşı koruma sağlar.

-Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Antioksidan bileşenleri nedeni ile vücuda bir koruma duvarı örer.

-Sinir sistemine iyi gelir. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarla mücadelede etkili olabilir.

-Kas ve eklemlerde meydana gelen iltihapların iyileşmesinde etkilidir.

-Doğal bir idrar söktürücüdür.

BİBERİYE ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Yaprakları ve sürgünleri yaz mevsiminde toplanan biberiye, sıcak olmayan gölgede kurutulur. Sonrasında, biberiye çayının hazırlanma aşamasına geçebilirsiniz. Bir kabın içerisine bir bardak su koyup kaynatmanız gerekir. Ortalama yarım avuç ya da 1 tatlı kaşığı biberiyeyi kaynamış suya ekleyerek yaklaşık 5 dakika kadar demlenmesini beklemelisiniz. Demlendikten sora biberiyeleri süzüp suyunu tüketebilirsiniz. Tadı acı gelirse, bal ya da limon suyuyla tatlandırabilirsiniz. Bir dal taze biberiye yaprağını bir su bardağı kaynar suya koyup ortalama 10 ile 15 dakika boyunca demleyebilirsiniz. Ardından süzdükten sonra rahatlıkla içebilirsiniz. Biberiye çayını lavanta ve dağ kekiği ile birlikte karıştırıp da demleyebilirsiniz. Çay tüketimi dışında biberiye saç dibi bezlerini harekete geçirir. Bu nedenle banyoda su ile karıştırıp saç durulama suyu olarak da kullanabilirsiniz. Saçları beslediği için sağlıklı uzama sağlar.