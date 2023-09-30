Keçisedefi bitkisi şeker hastalarına iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan şeker hastalarına iyi gelen keçisedefi bitkisi faydaları dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Keçisedefi bitkisi şeker hastalarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan şeker hastalarına iyi gelen keçisedefi bitkisi faydaları dikkatlerden kaçmadı.

ŞEKER HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen Diabetes Mellitus, genel olarak kanda glukoz (şeker) seviyesinin normalin üzerine çıkması, buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır.

Farklı türevleri bulunan diyabet hastalığı, ülkemizde ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında yer alır.

Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun sağlamış olduğu istatistiki verilere göre her 11 yetişkinden biri diyabet hastalığına sahip olmakla birlikte her 6 saniyede 1 birey diyabet kaynaklı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

ŞEKER HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Halsizlik ve yorgunluk hissi

-Hızlı ve istemsiz kilo kaybı

-Bulanık görme

-Ayaklarda uyuşma ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi

-Yaraların normalden daha geç iyileşmesi

-Ciltte kuruluk ve kaşıntı

-Ağızda aseton benzeri koku oluşumu

KEÇİ SEDEFİ BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş bitki karışımından (sap, yaprak ve çiçekleri) 1 tatlı kasığı alınıp 1 bardak kaynar suyun içine konur ve 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyondan, günde iki kez birer bardak içilir.

UYARI : Yüksek dozda alınmamalıdır.

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