Malezya'nın kuzeyindeki Kedah eyaletindeki bir çiftlikte bir keçinin tamamını yutan 7 metre boyunda, 140 kilo ağırlığında bir piton yakalandı.

Malezya Sivil Savunma Kuvvetleri, yılanı yakalamak için sürüngenin keçiyi yemesini bekledi. Keçiyi sindirirken hareketsiz kalan yılanı kontrol altına alan görevliler, dev sürüngenle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Tropikal bir ülke olan Malezya, dünyanın en uzun yılanı olarak kabul edilen malaphython reticulatus da dahil olmak üzere 160 farklı yılan türüne ev sahipliği yapıyor.

Bu tür dünyanın en uzun yılanı olmasına rağmen en ağır yılanlar Güney Amerika'daki anakondalar.

Pitonlar tıpkı boa yılanları gibi genellikle avlarını boğarak öldürdükten sonra tek parça halinde yutuyorlar. Bu yüzden sindirme işlemi kimi zaman günler sürebiliyor.

YAKALANAN PİTON HAKKINDA

Malayopython reticulatus, yaygın olarak reticulated python olarak bilinen büyük bir yılan türüdür. Dünya genelinde pitonlar arasında en uzun olanı olarak bilinir.

Reticulated pythonlar, Güneydoğu Asya'da bulunurlar. Bu türün doğal yaşam alanları, Malezya, Endonezya, Tayland, Singapur ve Filipinler gibi bölgeleri içerir.

Reticulated pythonlar oldukça büyük ve uzun yılanlardır. Genellikle 7 metreye kadar uzayabilirler ve bazıları hatta daha da uzun olabilir. Derileri, düzensiz şekillerde kahverengi veya sarı lekelerle kaplıdır ve bu desenler genellikle çok belirgindir.

Bu yılanlar genellikle suda yaşamazlar, ancak su yakınlarında bulunan ormanlık ve bataklık alanlarda bulunurlar. Geceleri daha aktif olurlar ve avlanmak için sık sık ağaçlara tırmanırlar. Beslemeleri büyük ölçüde memeliler, kuşlar ve bazen diğer sürüngenlerden oluşur.

Reticulated pythonlar büyük avcılardır ve genellikle kendilerinden daha küçük hayvanları avlarlar. Bu türün avları arasında tavşanlar, tavuklar, kertenkeleler ve hatta bazen geyikler gibi büyük memeliler bulunur.

Reticulated pythonlar, avlanma ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle yerel olarak bazı bölgelerde tehdit altındadır. Ancak genel olarak nüfusları büyük olduğu için Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından "Endişe Altında" olarak sınıflandırılmışlardır.

Reticulated pythonlar, evcil hayvan ticaretinde popülerdir ve bu ticaret nedeniyle doğadan yakalanıp satılmaktadırlar. Bu durum, yerel popülasyonları olumsuz etkileyebilir ve sürdürülebilirlik konularını gündeme getirir.