18 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
YAZARLAR
Vedat BAYRAM
Vedat BAYRAM

Kederde ve kıvançta bir!

YAZARIN SAYFASI
+
Aa
-
18 Ekim 2022 Salı

TÜRK milletinin kendisine atfedilen "büyük millet" olma vasfının sürdürülebilmesi, insanlarının "kederde ve kıvançta" bir olma davranışının öne çıkması ile mümkün olabilir. Bu nedenle spor camiası olarak Bartın, Amasra'da madencilerimiz ve ailelerinin yaşadığı kederli günde onlarla birlikteyiz. Takriben 6-7 ay sonra ülkemizde başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere genel seçimler yapılacaktır. Spor kamuoyu olarak umudumuz odur ki, bu seçimler sonrasında "kurdeleyi göğüsleyenler" vatandaşından beklediği "büyük devlet olma" ferasetini kendileri de göstersin. Göstersin de ne yapsın? Mesela 20-22 yıl sonra geçen hafta yabancı rakiplerini yenerek tüm spor kamuoyunun ve milletimizin moralini yükselten Fenerbahçe, Sivasspor, Trabzonspor ve Başakşehir kulüplerimizin başarılarını sürekli kılacak bir sistemin kurulmasının önünü açsın. 65 federasyon varken sadece kadın voleybol ve Ampute millî takımın başarı ve şampiyonluk kutlamaları ile yetinilip tribüne oynanmasın. Ne yapılsın? "Münferit ve tesadüfi" başarılarla yetinmek yerine, katlanarak büyüyen "yeni bir sistem" kurarak başarıları kalıcı hale getirsin. 
***
Bu vesileyle tüm branşlarda şampiyonluklar normal ve olağan olurken, aziz milletin moral kaynağı Türk sporu da ivme kazansın. Bunu yaparken de seçilecek Cumhurbaşkanı sporun başına getireceği liyâkatli kadroların sayesinde kendisi de işleyişe müdahil olma zahmetinden kurtulup, başarıdan emin bir edayla başarıyı ödüllendirsin. Mesela federasyon başkanı seçilirken icazet alma zorunluluğu ortadan kalksın ve göreve gelen adama da ilgililer bu da "nereden çıktı!" demesin. Mesela seçilecek Cumhurbaşkanımızın akraba ve yakınları federasyon, kulüp, antrenör vs.. konularda müdahil olduğu dedikoduları ile zan altında kalmasın. Mesela protokol tribünleri "alakasız siyasi ayrıcalıklı" kişilerce işgal edilirken, gerçek hak sahipleri dışarıda kalmasın ve millet "bunlar da kimdir" diye "bön bön" protokolü işgal eden bu kişilere bakmasın. Mesela kurulan yeni sistemle "yabancı futbolcu transferi"ne bir kriter getirilip, "birden çok millî takım" kuracak şekilde alt yapıları güçlü sporcu fabrikaları kurulsun. Beden eğitimi öğretmenleri de unutulmasın...

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
﻿Çarpıtma ötesi "çarpıtma"
﻿Çarpıtma ötesi
﻿A. Yağmur TUNALI
﻿Çarpıtma ötesi "çarpıtma"
﻿Putin; ''Batı aileye karşı savaş açtı satanizme kayıyor!''
﻿Putin; ''Batı aileye karşı savaş açtı satanizme kayıyor!''
﻿Arslan BULUT
﻿Putin; ''Batı aileye karşı savaş açtı satanizme kayıyor!''
﻿Kişi rejiminde devlet nasıl yönetilir?
﻿Kişi rejiminde devlet nasıl yönetilir?
﻿Arslan TEKİN
﻿Kişi rejiminde devlet nasıl yönetilir?
﻿Eğitim ihracatında yeni ufuklar lazım
﻿Eğitim ihracatında yeni ufuklar lazım
﻿Abdullah OSKAY
﻿Eğitim ihracatında yeni ufuklar lazım
﻿Bütçe enflasyonu artırdı
﻿Bütçe enflasyonu artırdı
﻿Esfender KORKMAZ
﻿Bütçe enflasyonu artırdı
﻿Yolsuzlukla Mücadele (2): Medya
﻿Yolsuzlukla Mücadele (2): Medya
﻿Fatma ÇELİK
﻿Yolsuzlukla Mücadele (2): Medya
﻿Adaletin sarayı var sarayın adaleti yok…
﻿Adaletin sarayı var sarayın adaleti yok…
﻿Orhan UĞUROĞLU
﻿Adaletin sarayı var sarayın adaleti yok…
﻿Adını sen koy
﻿Adını sen koy
﻿Selcan TAŞÇI
﻿Adını sen koy
﻿Kederde ve kıvançta bir!
﻿Kederde ve kıvançta bir!
﻿Vedat BAYRAM
﻿Kederde ve kıvançta bir!
﻿2023'te daha büyük zamlara hazır mısınız?
﻿2023'te daha büyük zamlara hazır mısınız?
﻿Evren Devrim ZELYUT
﻿2023'te daha büyük zamlara hazır mısınız?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.