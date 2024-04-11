Kedi kız! Tanıdıkları: "Annesi hamileyken kedi yedi böyle oldu" diyor

Filipinler'de milyarda bir görülen tıbbi anomali nedeniyle yüzünü ve vücudunu saran kıllarla "kurt adama" benzeyen bir bebek ikinci yaşını kutladı.

Ülkenin Apayao kenti yaşayan Jaren Gamongan adındaki çocuk, saçları, siyah favorileri ve yüzünü, boynunu, sırtını ve kollarını dolduran kıllarla doğdu.

Çocuğun annesi Alma, Gamongan'a "hamileyken vahşi bir kedi yediği için çocuğun bu hale geldiğini ve bunun bir lanet olduğunu" ileri sürdü.

Alma, hamileliği sırasında, yaşadığı uzak dağlık bölgede "vahşi kedilere karşı kontrol edilemez bir istek duyduğunu" kaydetti.

Alma'nın iddialarına rağmen, kedi tüketiminin bu durumu tetiklediğine dair tıbbi bir kanıt yok.

Alma, "Köydeki arkadaşlarından siyah bir kedi bulmasını istediğini ve daha sonra onu otlarla sote ettirdiğini" belirterek, ancak Gamongan doğduğunda bu kararından "pişman" olduğunu dile getirdi.

"HİPERTRİKOZA YAKALANDI"

Komşuları, Alma'ya çocuğunun "lanetli" olduğunu söylediği, ancak sonunda Gamongan'ın uzman doktora götürüldüğünde "hipertrikoz" adı verilen tıbbi bir durumla karşılaştığı belirtildi.

Son derece nadir görülen bu sendrom, Orta Çağ'dan bu yana dünya çapında sadece 50 ila 100 vaka bildirildiği için tahmini olarak "her bir milyar insandan birini" etkilemektedir.

Alma, Gamongan'ın görünüşünün okulda "zorluk çıkaracağını" savunarak, "Okula gitme zamanı geldiğinde onun için çok endişeleniyorum. Farklı olduğu için zorbalığa maruz kalabilir. O doğduğunda yaşadığım istekler yüzünden kendimi suçladım. Kendimi çok suçlu hissettim. Ama son zamanlarda doktorlar bana bunun bir ilgisi olmadığını söylediler" dedi.

"KALITSAL BİR DURUM"

Dermatolog Dr. Ravelinda Soriano Perez, Gamongan hakkında, "Bunun kalıtsal bir durum olduğuna inanıyoruz, ancak çok nadir görülüyor. Sadece bir milyar insandan biri bu hastalığa sahip olabilir" ifadelerini kullandı.

Doktor, hipertrikozun bir tedavisi olmasa da lazer epilasyon gibi tedavilerin duruma yardımcı olabileceğini belirterek, "Dört ila altı hafta içinde on seans yapmaya çalışacağız ve ardından durumu gözlemleyeceğiz" diye konuştu.

HİPERTRİKOZ NEDİR?

Hipertrikoz, vücudun her yerindeki kılların anormal miktarda uzamasıdır. Hipertrikoz görünümü mitolojik kurt adama benzediğinden dolayı, yaygın olarak gayri resmi şekilde kurt adam sendromu olarak da adlandırılır. Vücudun pek çok yerinde oluşan jeneralize ve yalnızca belirli bir bölgede oluşan lokalize olmak üzere iki tür hipertrikoz bulunmaktadır.

Hipertrikoz kişide doğuştan gelen veya sonradan gelişen bir hastalık olabilir. Androjene bağımlı kıl hariç olmak üzere kıllar cilt üzerinde, kasık bölgesinde, yüz ve koltuk altı bölgelerinde meydana gelir.