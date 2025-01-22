Kedi köpek aktivistleri! Eslem için hiç üzüldünüz mü?

Gün geçmiyor ki köpeklerin saldırısına biri uğramasın. Büyükler, yaralansalar da kendilerini kurtarıyorlar yine... Tabiî kuduz olup ölenler de var. Ya çocuklar? Hele kız çocuklarımız... Başıboş köpeklerin saldırısından nasıl kurtulacaklar? Kurtulamıyorlar.

Hakkâri-Yüksekova’da 12 yaşındaki kızımız Eslem’i “şehit” verdik. Kütüphaneye gidiyordu. Asıl can yakan da bu ya... Masum fotoğrafını görüp de göz yaşı dökmeyen var mı?

“Şehit” kavramını özellikle kullanıyorum.

Başıboş köpekler “düşman”, Hepimizin mücadele etmesi gereken “düşman”. Düşmana karşı savaşta, savaşanlardan da masumlardan da hayatını yitirenler oluyor. Benim nazarımda bunlar illetlilere karşı verilen mücadelede şehit düşmüşlerdir.

Kendi-köpek aktivistleri, öyle bir hava estirdiler ki, kedi ve köpekler bir tarafa “insan” olanlar bir tarafa. Özellikle köpekler, birilerinin gözdesi. Köpekler o birilerinin nasıl gözdesi oluyor? Anlayamıyor insan.

Her hayvanın dünyada yeri vardır. Kediler, köpekler insan içinde yaşayan, sahiplenilen yaratıklar. Kimsenin bir şikâyeti olamaz ve kimse ben kedi sevmiyorum, ben köpek sevmiyorum, diyemez.

Özellikle köpekleri ölümüne savunanlar, savundukları hayvanın aynı zamanda insan için de zararlı olduğu akıllarına neden getirmiyorlar?

Aktivistlerimiz özellikle köpeklerin nasıl zararlı olduğunu biliyorlar. Açsa zararlıdır, insandan uzaktaysa zararlıdır. Bağlı oldukları kapıya sahip çıkıyorsa, tanıdıklarının dışındakileri düşman gördükleri için zararlıdırlar...

Köpeklerin çeşidi var. Kapıya bağlananların cinsi başka, yazıda hayvan otlatılırken koruyucu olanların cinsi başka, eğlence olsun diye evde beslenenlerin cinsi başkadır.

Ama bizim kendi köpek aktivistlerimiz hiçbir ayırım gözetmiyorlar.

Köpek kanunu çıkarıldı. Belediyeler köpekleri toplayacaklar, barındıracaklar ve hatta uyutacaklar. Uyutacaklar demek, yavaş yavaş öldürecekler.

Aktivistlerimiz ayağa kalktılar. Özellikle CHP’li belediyeler, köpekleri çipledik, varsın dolaşsınlar havasınlar.

Gördük dolaşanları... Sağlıklı olsalar bile iri iri köpekler bazen bir araya geliyorlar, çeteleşiyorlar, yoldan geçen arabalara havlıyorlar, koşturuyorlar, bazen arabaların altında kalıyorlar. Kaş defa karşılaştık. Yurt dışında karşılaştığım görüntüyü burada yazdım. Belki 20 metre ötemde, gözümün önünde, yolda, orta boy bir sokak köpeği araba önünden kaçamayınca mı, yoksa atladı da mı, otomobil çaptı. Hayvancağız oracıkta can verdi. Görenler, hepimiz üzüntümüzden kahrolduk.

Ya hayvanlara zarar veren “saplantılı” insanlar... Tecavüzcüler bir tarafa, gördükleri köpekleri tekmelemeyi eğlence sanan, olmadık zarar veren insanlar biliyoruz.

Mahallemizde, bir kefenin önünü merkez edinen, uzun tüylü Çin aslanı cinsi bir köpek ve çipil gözlü, orta boy sarı köpek yakın dosttu. Bazen birlikte, bazen ayrı ayrı dolaşırlar, yine kafenin önüne gelirlerdi. Çin aslanı köpeğin derisini yara bere içinde görünce, çok üzüldük. Kafeci ona karşı ilgimizi biliyordu. Yemliyorduk. Dokunmasak da gelip geçtikçe sevgimizi gösteriyorduk. Köpeğe zarar vermeyi zevk edinenlerin saldırısına uğramış. Kafe sahibi, veterinere götürmüş, tedavi ettirmiş. Bir müddet sonra o köpeği göremeyince, kafe sahibine sorduk. Meğer birileri köpeği öldürmüş. Bu da ayrı bir üzüntü.

Evde ancak süs köpekleri beslenir. Geniş bahçesi olanlar, her türlü köpeği besleyebilirler. Ama apartman katına koca koca köpekleri nasıl taşıyacaksınız, nasıl bakacaksınız? Çevrenin de rahatsız olmaması gerekir.

Kedi köpek aktivistlerinin köpeklerin zararlarına dair bir araştırmaları, bir yorumları oldu mu?

Aktivistliğimiz, kendi köpekler her yerde dolaşsınlar. Kimse dokunmasın, mantığı için de olmamalılar. Bu tavır hayvanlara sahip çıkmak değil, hayvanları zarara uğratmak olduğu gibi, hayvandan zarar görmüşlerin düşmanlıklarını kazanmaktır.

Eslem kızımız ne ilk ne son kurban. Böyle giderse, çok insanın uykusu kaçacak. Çocukları sokakta oynarken, okullarına giderken saldırıya uğrayıp uğramayacakları beyinlerini yiyecek. Endişeli çok insanı dinliyoruz.

Kedi köpek aktivistleri kendilerini tatmin edecek bir başka yol bulmalılar. Kediler neyse ama köpekler için sokakta kalsınlar, istediği gibi dolaşsınlar, kırlarda istedikleri gibi gruplaşsınlar, temiz hava alsınlar demesinler.

Kedi köpek aktivistlerimiz Eslem’in ailesine başsağlığına girerler mi?!