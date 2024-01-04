Kedi Otunun çok az bilinen yararları şaşırtıyor

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Kedi Otunun çok az bilinen yararları şaşırtıyor
İşte Kedi otunun çok az bilinenleri ve detaylar…

Kedi Otunun yararları

İşte Kedi otunun çok az bilinenleri ve detaylar…

Kedi otu hastalıkların iyileştirilmesinde de önemli bir rol üstleniyor ve ülkemizde sık kullanılıyor. Aktarlarda kurutulmuş olarak satılıyor. Toz halini de bulmak mümkün...

.Kedi otu uykusuzluğun önünü kesiyor mışıl mışıl bir uyku veriyor. Stresle baş etmesinin yanı sıra bazı psikolojik sorunlarla da başa çıkıyor.

Güçlü bir antioksidan ve yatıştırıcı özelliği bulunuyor. Peki Kedi otu çayı nelere iyi geliyor sorusunun yanıtı ne? İşte o yanıtlar...

YARARLARI NELER?

Genel manada stresle savaşıyor. Serotonin hormonunu yükseltiyor.

Düzenli kullanıldığında anksiyete bozukluğunu önlüyor.

Uyku probleminin önüne geçiyor.

Kedi otunun yararları kişiden kişiye değişik özellikler gösteriyor...

Menopoza girmiş olan kadınlarda rahatlama sağlıyor, huzur veriyor.

Ağrılı adet dönemlerinde kadınların mutlu olmasını sağlıyor.

Özellikle gençlerin sınavlara girerken kullanmaları öneriliyor...

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