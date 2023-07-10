Pek çok doğal taş faydaları nedeniyle aksesuar yapımında sıkça tercih ediliyor. Son zamanlarda kehribar taşı da trend doğal taşlardan oldu. Peki, kehribar taşı nedir? Kehribar taşı ne işe yarar?

Bazı özel ve doğal taşlar, tespih, takı ve aksesuar kullanımında sıkça tercih ediliyor. Aynı zamanda her özel taş da kendine özgü bazı özellikler taşıyor.

KEHRİBAR TAŞI NEDİR NE İŞE YARAR?

Yüzyıllardan itibaren pinus succinifera adlı çam türünün reçinesinin fosilleşmesi sonucu taşlaşmış olan haline kehribar taşı denir. Bilinen diğer ismi ise amberdir.

Kehribar taşı oksijen, karbon, hidrojen ve süksinik asit minerallerini içerir.

Reçine fosilleşmeden önce sinek, kurtçuk, arı gibi canlıları içine hapseder, onların da fosilleşmesini sağlar. Bu şekilde kehribar taşı çıkarılır.

Kehribar taşı fiziksel ve ruhsal açıdan iyi gelir. Bu sebeple takı olarak kullanılabilir, isteğe bağlı cüzdanda taşınır.

Kehribar taşı vücuttaki ağrılara iyi gelir, ağrıları büyük oranda azaltır. Ruhsal açıdan ise kişinin kendisini daha iyi ve pozitif hissetmesine yardımcı olur.

KEHRİBAR TAŞI FAYDALARI NELER?

Kehribar taşının faydaları fiziksel ve ruhsal yönden faydaları vardır. Kehribar taşının faydalar şunlardır;

- Vücutta ağrıyan yerlere koyulduğu zaman ağrıları hafifletir. Kullanılan kehribar ağrıyan yerin büyüklüğü kadar olmalıdır böylelikle etkisini güçlendirir.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Baş ağrısında etkilidir. Migren ağrısını büyük oranda hafifletir.

- Boğaz ve tiroid enfeksiyonları için tercih edilir.

- Sindirim sistemine faydalıdır. Bağırsak hareketlerini düzenler.

- Stresi azaltma konusunda yardımcı olur. Stresli yaşamı olan kişiler için idealdir. Elektrik yükünü azaltır, böylelikle depresyona karşı fayda sağlar.

- Zihinsel ve ruhsal gelişime katkı sağlar, aralarındaki dengenin kurulmasına yardımcı olur. –

- İnsanların sakinleşmesine yardımcı olur. Stresli bir yere gidecek olan kişiler, takabilir veya yanlarında bulundurabilir. Böylelikle ortamda sakinliklerini koruyabilirler. Tartışmalı ortamlarda sakin kalabilirler.