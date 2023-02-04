Kılıçdaroğlu; Erdoğan sıfırlamayı iyi bilir dedi. Yayın yasağı geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili 17-25 aralık operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, o dönem gündeme gelen tapeleri ve “Sıfırlama” iddialarını hatırlatarak, Erdoğan’a yönelik eleştirilerini dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu, söz konusu tapelerin gerçek olduğunu dile getirirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in 2020 yılında Erdoğan’a karşı açılan bir davada bu tapelerin de delil olarak sunulduğunu dile getirmişti.

Çelik’in tapelerin gerçek olduğuna dair bilirkişi raporu sunduğunu da hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarına mahkeme kararıyla erişim engeli geldi.

"TALEP EDENLERİN SOSYAL KONUMU, UNVAN, MAKAM VE GÖREVLERİ"

İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hâkimliği karar gerekçe olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"...bir taraftan kişilik haklarının ve özel hayatının gizliliğinin korunması,

talep edenlerin sosyal konumu, unvan, makam ve görevleri,

bunlar itibarı ile kamuya karşı sorumluluğu, şöhreti ve

geçmişinde eylem ve söylemleri sebebiyle kamuoyunun ilgisine mazhar olup olmadığı,

diğer taraftan somut olayın niteliği, bilinmesinde kamu yararı bulunup bulunmadığı,

haber değeri olup olmadığı, görünür gerçekliğe uygun olup olmadığı ve

bir diğer taraftan da olayda düşünce basın hürriyetini kullandığını iddia edenin beyan ve

yayınlarının içeriği, bunların düşünce, kanaat, eleştiri, yorum kapsamında kalıp kalmadığı,

yayının biçim ve içeriği arasında bir denge olup olmadığı,

özel bir hakaret ve aşağılama kastı taşıyıp taşımadığı gibi bir çok hususun birlikte düşünülmesi ve karar verilmesi gerekmektedir."