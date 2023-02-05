Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef aldığı konuşmasını eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ahmet Davutoğlu, "Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını, Sayın Erdoğan konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum.' Bu ifadede Erdoğan yazan yerde daha önce Bahçeli yazıyordu; çünkü daha dün Erdoğan, Bahçeli için böyle sesleniyordu. Ah, ah nereden nereye?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Aydın mitinginde yaptığı "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" şeklinde konuşmuştu.

NE OLMUŞTU?

Davutoğlu'nun gönderme yaptığı cümleyi Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye söylemişti. TBMM'de 2010 yılındaki bütçe görüşmelerinde konuşan Erdoğan, "4 aydır yaptığı gibi dün de bir kez daha şahsıma, partime, hükümetine en ağır ifadelerle hakaretler yağdırdı. Bunların hiçbirini ciddiye almadığımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aziz milletimizden, anne ve babalardan çocuklarını, Sayın Bahçeli konuşurken televizyondan uzak tutmalarını hassasiyetle rica ediyorum" demişti.