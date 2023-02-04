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  • Akşener'den Erdoğan'ın çirkin sözlerine tepki ''Edep Yahu...''

Akşener'den Erdoğan'ın çirkin sözlerine tepki ''Edep Yahu...''

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Aydın’da yaptığı konuşmada “14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha belini doğrultamasınlar” diyen Erdoğan’a çok sert tepki gösterdi…

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 19:26
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Meral Akşener'den Erdoğan'ın çirkin sözlerine tepki ''Edep Yahu...''

Akşener'den Erdoğan'ın çirkin sözlerine tepki ''Edep Yahu...''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da katıldığı toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada kendisine ve partisine destek isterken tepki çekecek ifadeler kullandı.

 Erdoğan muhalefeti ağır sözlerle hedef aldığı konuşmasında "14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar" dedi.

AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A SERT TEPKİ:  “EDEP YAHU”

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Erdoğan’ın sözlerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener mesajında; “Edep yahu” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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semih
4.02.2023 21:36
erdoğan kutuplaştırmayı artırmak istiyor. ya bendensin ya düşman. tabanına mesaj veriyor. sadat a mesaj veriyor. sokaklar karışıcak diye anladım. sedat peker sokağa çıkmayın diyordu. o günler geldi mi  
 
Zafer
4.02.2023 21:23
İnsanda ahlak olmalı ağzı tuvalet cukuru gibi birinden güzel bşrsöz duyamazsınız ki adam parti başkanı kendşndenolmıyana önüne gelene sövüyor sizlerde 14 mayısta iade edersiniz toptan  
 
vatandaş
4.02.2023 21:16
Edep insani ve imani bir özellik. Saygı da. Bu ifadeler makama yakışmadı kendisine yakıştıran söyleyebilir de peşinden gidenler bu işte bir yanlışlık var deme mi?İnsani özelliklerden tavize vermeyelim  
 
TÜM YORUMLAR (50)
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