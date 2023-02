Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na büyük destek: Haramzade sofralarına karşı Halil İbrahim sofrasını kuruyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Belediyesi’nin düzenlediği “Şişli Sofrası” isimli sosyal yardım kampanyasının lansmanında konuştu.

“İBB BAŞKANIMIZ BÜTÜN ENGELLERİ AŞAR”

Kemal Kılıçdaroğlu, hapis ve siyasi yasak cezası alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da çalışmaları nedeniyle hakkının teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

İmamoğlu’nun kendisine çıkarılan engellere rağmen hizmetlerine devam ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Elbette ki diğer belediye başkanlarımız da çalışıyor. Ama İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın hakkını da teslim etmemiz gerekiyor. Her alanda, sadece sofra alanında değil, metrosundan can dostlara kadar İstanbulluların yaşanabilir bir kentte yaşamaları için elinden gelen bütün çabayı gösteriyor. Evet, engeller çıkarıldığını biliyorum. Bildiğim bir şey var; bizim belediye başkanlarımız ama özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün engelleri aşar ve halkına hizmet verir” dedi.

"HALİL İBRAHİM SOFRASI”

Kılıçdaroğlu, "Bugün burada, Şişli sofrasında buluştuk. Başkanımız Muammer Keskin önderliğinde, hayata geçirdiği model ile, çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara, engellilere ve sokaktaki can dostlara kadar herkese dokunduğunu hem dinledik hem gördük. Her bir yurttaşın ihtiyacına cevap verebilecek şekilde başkanlarımız çalışıyor. Aş eviyle ihtiyacı olana sıcak yemek ulaştırılıyor. Gıda bankası aracılığıyla ücretsiz alışveriş imkânı sağlanıyor. Ayni ve nakdi gıda destekleri veriliyor. ‘Aş ortağım’ dedikleri lokantalarla israfı önleyip, fazla ama taze ürünler komşularla paylaşılıyor. İleri yaştaki Şişlilere sıcak yemekler ulaştırılıyor. ‘Beslenme Çantam’ uygulamasıyla çocukların okulda yeterli beslenmeleri için seferberlik başlatılıyor. Mobil ikram araçlarıyla öğrencilerin karnı doyuruluyor. Mahalle mutfağıyla, iş arayanların yemek sektöründe istihdamına yönelik çalışmalar yapılıyor. Kadın kooperatifleri, dayanışma sergileyerek, kadınların güçlenmesine katkı veriyor. Şişli Sofrası, böylesine zengin bir sofra.

Sofra büyüdükçe, zenginliği azaltmak şöyle dursun, paylaştıkça Halil İbrahim Sofrası gibi durmadan bereketi artıyor. Malum bizim kültürümüzde sofranın bereketi, o sofrada yemek yiyenlerin çokluğuna göredir. Şişli Belediyemiz, diğer pek çok belediyemizin yaptığı gibi beslenme destekleriyle de lokmaları paylaşıyor. Dertlere ortak oluyor, sorunlara çözüm üretiyor. Hepinizin huzurunuzda Şişli Belediye Başkanımızı kutluyorum.

Buradan diğer bütün belediye başkanlarımıza da sesleniyorum; Şişli Sofrasının tüm zenginliğini, bereketini, şefkatini, hakkaniyetini ülkemizin dört bir yanına yayma zamanıdır. Hepinizden bunu bekliyorum. Gün bugündür sevgili dostlarım, beraber olmaktır ve birlikte olmaktır." dedi.

“İKTİDAR İSTİYORSAK ÇALIŞACAĞIZ”

Kürsüye “iktidar” sloganları eşliğinde çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, “İktidar istiyorsanız çalışacaksınız arkadaşlar. Çalışacağız, hep beraber” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında, “Slogan güzel, sloganı atalım ama her birimize tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Eğer Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu durumu beğenmiyorsanız, evet bu sistem Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka sorunudur diyorsanız her birimize yaşlı genç, kadın erkek her birimize tarihsel bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğu yerine getirdiğimiz andan itibaren Türkiye’nin önünü açacağız ve Türkiye hep birlikte kucaklaşacağı, barışacağı, huzura erişeceği güzel bir ülke olacak” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A “ADİL DÜNYA” GÖNDERMESİ

Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Birleşmiş Milletler’e gönderdiği “Çocuklar için daha adil bir dünya” mesajı üzerinden eleştirdi.

Kılıçdaroğlu, “Bugün bu ülkede bir milyon çocuk okula aç giderken Saraylı Zat küresel forumlara gönderdiği mesajda şunu söylüyor: ‘Çocuklarımız ve gençlerimiz için daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanabiliyorum’ diyor. Ama milyonlarca çocuğun hakkını, rızkını da bir avuç zengine gözünü kırpmadan verebiliyor. Adalet ha! Hangi adalet? Sen kim adalet kim?” şeklinde konuştu.

Lansmana, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel, milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da katıldı.