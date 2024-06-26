Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ayşe Ateş'i bu sözlerle hedef aldı

Ülkü Ocakları'na iftira atıldığını savunan Alparslan Doğan, Ayşe Ateş'in paylaşımını alıntıladı ve "Fitne ateşiyle yolunu bulmaya çalışanlarla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" tehdidinde bulundu. .

30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin 1 Temmuz'da görülecek davasının ilk duruşmasına sayılı günler kaldı.

Duruşma öncesinde Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya üzerinden cinayetin şüphelilerinden Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Serdar Öktem ve MHP eski Milletvekili Olcay Kılavuz'un fotoğraflarını paylaştı.

"YARGILANACAK OLANLAR BUNLAR"

Ateş, paylaşımında “Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatmayız” diyerek işaret edilen “üç beş çapulcu” aşağıdaki isimler olsa gerek. Çünkü 1 Temmuz günü Sincan’da Sinan Ateş suikastine ilişkin siyasi cinayet davasında yargılanacak olanlar bunlar" sözlerini kullandı.

Bu sözler üzerine Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Alparslan Doğan da Ayşe Ateş'i hedef alan bir paylaşım yaptı.

Alparslan Doğan, Ayşe Ateş'in açıklamalarını alıntılayarak "Fitne ateşiyle yolunu bulmaya çalışanlarla hesaplaşacağız" diye tehditte bulundu.

"İFTİRACI ÇAPULCULARDAN YILACAK DEĞİLİZ"

Doğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her dönem Ülkücüye iftira atan müfteriler olmuş, yenilmiş ve isimleri de tarihin çöplüğünde kaybolmuştur. Bugün de aynısı olacaktır. İftiracı çapulculardan yılacak değiliz. Davamıza, Liderimize ve Genel Başkanımıza karşı haddini aşmaya kalkanlar, utanmadan mezar soygunculuğu yapanlar çapulcudur. Biz yarım asrı aşkındır çapulculara haddini bildiren, planlarını bozan kutlu bir davayız. Hukuku yok sayıp fitne ateşiyle yolunu bulmaya çalışanlarla asla helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"