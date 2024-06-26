Hastanede 'kuğu'lu skandal! 4 doktora soruşturma açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Hastanede 'kuğu'lu skandal! 4 doktora soruşturma açıldı

Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, ilaç satışlarından elde edilen gelirin yarısını usulsüz şekilde aldıkları iddia edilen dört doktor ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Bolu'da bir ilaç temsilcisi olan T.Ş, İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan 4 ortopedi uzmanının, kendi firmasının ürettiği ilaçları düzenli olarak reçeteledikleri gerekçesiyle 5 Haziran'da Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.

İddiaya göre, doktorlar reçete başına ilaç firmasından komisyon almakta ve bu durumu kanıtlamak için ilaç kupürlerinin fotoğraflarını WhatsApp üzerinden paylaşıyor. T.Ş ayrıca, bazı hekimlerin reçete yazdıklarını gizlemek amacıyla ilaç kupürü yerine kuğu emojisi kullandıklarını öne sürdü.

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Sağlık Bakanlığı, bir şikayetin ardından belirli hastanelerde görev yapan ortopedi uzmanları U.G, H.K, R.Ö. ve M.T. ile ilgili inceleme başlattı. İddiaların araştırılması sürecinde, T.Ş. isimli şahıs tarafından İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine, doktorların kendisine verdiği reçeteler ve kuğu emojileri içeren ekran görüntülerinin bulunduğu kapsamlı bir dosya sunuldu.

Bu dosyanın, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bilgiler içerdiği belirtildi. Soruşturma devam ederken, kamuoyunun konu hakkında bilgilendirilmesi bekleniyor.

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