Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfalıların CHP'ye neden oy vermediğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Şanlıurfa yere yönetimler çalıştayında “Şanlıurfalılar bize niye oy vermiyor? Şanlıurfa’da hiç bir vatandaşın sofrasına oturdun mu, yemeğini yedin mi, derdini dinledin mi, oturup sohbet ettin mi? Bunları yapamadık” dedi.

KAYNAK: ANKA
Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfalıların CHP'ye neden oy vermediğini açıkladı

31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesinde partilerin seçim mesaisi başladı.

Ana muhalefet partisi CHP yerel seçim çalışmalarına Şanlıurfa’da başladı. Dün Şanlıurfa’da yerel yönetimler çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfalıların CHP’ye oy vermemesinin nedenleri olarak şu şekilde konuştu: “Şu soruyu da kendimize sormamız lazım; Şanlıurfalılar bize niye oy vermiyor?

Bir de helalleşmemiz lazım. Kardeşim sen Şanlıurfa’ya hiç geldin mi?

Şanlıurfa’da hiç bir vatandaşın sofrasına oturdun mu, yemeğini yedin mi, derdini dinledin mi, oturup sohbet ettin mi? Bunları yapamadık.

Yiğidi öldür ama hakkını teslim et. Bu toplantıyı Şanlıurfa’da yapmamızın nedenlerinden birisi de bu. Daha önce de geldim, daha önce de söyledim.

Kanaat önderleriyle de toplandım. Ben Şanlıurfalı çiftçiye elektriği bedava vereceğim dedim zaman her kafadan itiraz gelmişti. Ya binlerce dönüm taşlık arazi var.

Sıfır faiz ya, dünyanın her yerinden kredi alabilirsin. Güneşe para mı veriyoruz. Doğalgaza, kömüre, petrole para veriyorsun, üstelik dolar veriyorsun.

Ya Allah’ın güneşi bedava. Paneli kuracaksın, elektriği elde edeceksin, çiftçiye bedava vereceksin, artanı da çiftçi satacak bir de oradan ayrıca gelir elde edecek. Bu kadar basit. “

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