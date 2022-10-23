Kemal Kılıçdaroğlu Sivas'ta kadro bekleyen taşeron işçilerle görüştü: Devlet taşeron çalıştırmaz. Sizin için de mücadele edeceğim

Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’ta, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde taşeron olarak çalışan ve kadro talebinde bulunan işçilerle görüştü. Kılıçdaroğlu’nun dinlediği bir işçi, “Karayolları’nın 12 ay boyunca karla mücadele, bakım işlerini gece gündüz biz yapıyoruz. 2015 yılında mahkeme yoluyla kadrodan taşeronlu olan arkadaşlarımız oldu. Bu nedenle hizmet alımı olan ihale başlığını ‘anahtar teslimi’ olarak değiştirildi. Bu neden biz, 2017’de verilen kadrodan, yüzde 70’e takılarak faydalanamadık. Biz, bugün Karayolları’nda arkadaşlarımızla aynı şartlarda çalışıyoruz ve daha fazlasını yapıyoruz, gece gündüz biz çalışıyoruz. 2022’de Çalışma Bakanı’mız Vedat Bilgin, 90 bin kişiye söz verdi. Bunun içinde biz de olmak istiyoruz, hak ettiğimiz düşünüyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, işçiye, ‘Hak ettiğinizi düşünmeyin, hak ediyorsunuz” yanıtını verdi. Bunun üzerine işçi, “Sesimizi duyurmanızı istiyoruz, destek olmanızı istiyoruz, bize yardımcı olmanızı istiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, işçilere şunları söyledi:

“Sesinizi dillendireceğim. Her yerde söyledim, yine söylüyorum; devlet, taşeron çalıştırmaz. Devlet, işçi çalıştırır, kadrolu işçi çalıştırır, dolayısıyla hakkını teslim eder. Daha önce kadro talebinde bulunan taşeron işçiler vardı, onlarla ilgili tam 3 yıl mücadele ettik, kadrolarını aldılar. Sizin için de mücadele edeceğim. Sadece Karayolları’nda değil, Sağlık Bakanlığı’nda da çalışan, diğer alanlarda da çalışan çok sayıda taşeron işçi var. Hepinizin sendikalı olmanızı, hak sahibi olmanızı isterim. Her birinizin bir gelecek endişesi taşımamanızı isterim. Bunun mücadelesini vereceğim, hiç endişe etmeyin. Onlar formül arıyorlar, ‘acaba nasıl olur da biz bunlara kadro vermeyiz’ diye, hepsini halledeceğiz.”

Kılıçdaroğlu, yolda rastladığı bir simitçiden simit aldı. Simitçi, Kılıçdaroğlu’na, “Sivas’ımıza hoş geldiniz Sayın Genel Başkan’ım. Havası gibi sert, sizi yüreklendirecek. Bizim için başkent niteliğinde olan Sivas’ımıza geldiniz, şeref verdiniz. Garip şehirdir Sivas” dedi. Kılıçdaroğlu ise simitçiye, “Ozanların şehridir, çalışkan insanların şehirdir. Milli Kurtuluş Savaşı’nın mihenk taşıdır burası” diyerek karşılık verdi.

Kılıçdaroğlu, taşerondan kadroya geçmek isteyen başka bir işçiye, “Bak, hava ne kadar güzel. Türkiye’de de böyle güzel olacak inşallah” dedi.

İşçilerle fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu, son olarak işçilere, “Hiç endişe etmeyin, Allah’ın izniyle çözeceğiz” diye seslendi.