Yeni Şafak Yazarı Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği üzerinden Alevi vatandaşları hedef alınca sosyal medya ayağa kalktı. Skandal olay

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Taha Hüseyin Karagöz’ün son paylaşımı tartışmalara neden oldu.
ALEVİ VATANDAŞLARI HEDEF ALDI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tokat ziyaretindeki halka sesleniş görüntülerini paylaşan Karagöz, mitingi izleyen Alevi vatandaşlarımızın görünüşüne vurgu yapması tepki çekti.
“KİM ÇEKTİYSE İYİ YAKALAMIŞ ÇEHRELERİ”
Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Karagöz mesajında; “Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tokat ziyaretinden. Kim çektiyse iyi yakalamış çehreleri. Güzel fotoğraf” ifadelerini kullandı…
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Karagöz’ün paylaşımına çok sayıda tepki geldi.
İşte o paylaşım ve gelen tepkiler:
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.