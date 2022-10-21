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Yeni Şafak Yazarı Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği üzerinden Alevi vatandaşları hedef alınca sosyal medya ayağa kalktı. Skandal olay

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Taha Hüseyin Karagöz’ün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tokat ziyareti ile ilgili paylaşımı sosyal medyada tepki topladı…

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 21:06
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Skandal paylaşım. Yeni Şafak gazetesi yazarı Taha Hüseyin Karagöz Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği üzerinden alevi vatandaşları hedef aldı

Yeni Şafak Yazarı Kılıçdaroğlu’nun Alevi kimliği üzerinden Alevi vatandaşları hedef alınca sosyal medya ayağa kalktı. Skandal olay
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İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Taha Hüseyin Karagöz’ün son paylaşımı tartışmalara neden oldu.

ALEVİ VATANDAŞLARI HEDEF ALDI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tokat ziyaretindeki halka sesleniş görüntülerini paylaşan Karagöz, mitingi izleyen Alevi vatandaşlarımızın görünüşüne vurgu yapması tepki çekti.

“KİM ÇEKTİYSE İYİ YAKALAMIŞ ÇEHRELERİ”

Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Karagöz mesajında; “Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tokat ziyaretinden. Kim çektiyse iyi yakalamış çehreleri. Güzel fotoğraf” ifadelerini kullandı…

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Karagöz’ün paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

İşte o paylaşım ve gelen tepkiler:

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Ceyda Nar
21.10.2022 21:26
Hadi bakalım, şu yeni çıkan yasa nasıl işliyor bir test edelim.  
 
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