Kemal Kılıçdaroğlu TÜRKEN Vakfı'nın gökdeleninin önünden Erdoğan'a meydan okudu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki ziyaretlerine New York kentinde devam etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜRKEN Vakfı’nın yaptırdığı gökdelenin önünden videolu paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a meydan okudu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Birileri senin siyasal rehinen kalsın diye benim yaptığım öneriyi yine kabul etmemiş, yan çizmişsin. Anayasayla aileyi korumaktan bahsetmişsin. Eğer bir aile konuşulacaksa konuşulacak yer burası.

* Burası New York'un en pahalı yeri Manhattan. Bu da ailenin yaptırdığı gökdelen. Oğlunun, kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Sevgili Erdoğan, aileyi konuşmak istiyorsan ve gerçekten samimiysen gel buradan başlayalım.”

“HAYIRLI OLSUNA GELDİM”

Sosyal medya paylaşımında videoyu paylaşan Kılıçdaroğlu, şu notu düştü:

* “Burası New York, Manhattan. ABD'nin en pahalı iş muhiti… Tanıdığım bir ailenin gökdelenine ‘hayırlı olsuna’ geldim. Erdoğan kim, anayasa, aile kim… Onunla ne aile konuşulur ne anayasa. Bu konu kapanmıştır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin yurt dışına kaçmak için iki vakıf aracılığıyla ABD’ye para transferi yaptığı iddiasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, dile getirdiği iddialarında “Belgeler ve para akışları elimizde” diyerek, TÜRGEV ve Ensar Vakfı aracılığıyla ABD’ye para kaçırıldığını öne sürmüştü.

İki vakıf, ABD’de TÜRKEN Vakfı ismiyle ortak faaliyet yürütüyor. New York’un meşhur bölgesi Manhattan’da yurt olarak kullanılacağı söylenen binaya ilişkin de “Bittiğinde kimin olacak?” sorusunu soran Kılıçdaroğlu, TÜRKEN’in çiftlik de aldığını söyleyerek, “Neden alıyorlar bu çiftliği Erdoğan?” ifadelerini kullanmıştı.

PROGRAMINA WASHINGTON’DA DEVAM EDECEK

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD programına ilişkin paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, Boston ziyaretinin ardınan Washington'a geçeceğini duyurdu. Sosyal medya paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Boston programımız çok verimli geçti. Şimdi yeni görüşmeler için Washington, DC’ye geçiyorum. İnsan hakları alanında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları, düşünce kuruluşları, yatırımcılar, sektör birlikleri ve sendikalar ile çalışma toplantıları gerçekleştireceğiz” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretinde siyasi görüşmeleri reddettiğini açıklayarak, “Dünyanın en parlak beyinleriyle geleceği konuşmaya geldim” demişti.

“BAY KEMAL BOSTON’DA”

CHP, “Bay Kemal Boston'da” videosuyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun Boston ziyaretleri hakkında şu bilgilendirmede bulundu:

* “Bay Kemal, MIT Fizik Profesörü Doç. Canan Dağdeviren ile MIT Media Lab'i gezdi.

*Harvard-MIT Biyomedikal Profesörü Prof. Mehmet Toner'in sunumuna katıldı.

*Tarihte en çok referans verilen bilim insanı Robert Langer ile görüşmeler gerçekleştirdi.

*Kent Bilimci Dr. Kent Larson ile trafik sorunun çözümünü konuştu.

*MIT Nükleer Bilim Profesörü Prof. Bilge Yıldız ve ekibiyle bir araya geldi.

*MIT'deki Türk öğrencilerle buluştu, Amerikalı Türkler ile kucaklaştı.”