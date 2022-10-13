CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM’de basın açıklamasında bulundu.

"BİZ GİZLİ KAPAKLI HİÇBİR ŞEY YAPMAYIZ"

Özkan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "ABD'de 8 saat kayıp" iddiaları ve imalarına, AKP'nin geçmişini hatırlatarak yanıt verdi ve şöyle dedi:

"Bizim bu konularda tutumumuz çok net ve açıktır. Biz gizli kapaklı hiçbir şey yapmayız. Şeffaf olmayan hiçbir ilişki içinde bulunmayız. Bu ilişkileri kuranlar, onların koynunda büyüyenler, şeytan ile ortaklık yapanlar, çarpılarak o yataktan kalkanlar şimdi kendileri ile bizi kıyaslamaya çalışıyorlar. Biz o kıyası kabul etmeyiz. Kimse de bizi onların yanına yerleştirmez."

"RÜYALAR İÇİNDE OLABİLİRLER"

"4 saatlik bir yolculuk ile New York'a gitmiştir sayın Genel Başkanımız. New York'ta ilgili gökdelenin önünde gereken sözlerini, açıklamasını yapmıştır. Sonra da yine 4 saatlik bir yolculuk ile Vaşhington'a (Washington DC.) dönmüştür. Bu arada kirli hayallerinin, düşüncelerinin esiri olanlar başka hayaller, rüyalar içinde olabilirler, onlar bu işte sınıfta kalırlar."

"PENSİLVANYA'NIN YOLCULARI BELLİ "

"Bizim halkımızdan saklayacak, gizleyecek herhangi bir şeyimiz, bizim halkımıza söylemeyeceğimiz herhangi bir ziyaretimiz yoktur. Programlarımızı zaten açıklıyoruz arkadaşlar. Bütün gazeteci arkadaşlar takip ediyorlar. Pensilvanya'nın yolcuları belli. Gittiler, geldiler. Gitmek için can atıyorlar. Biz o yolun yolcusu değiliz. Biz Mustafa Kemal'in yolcusuyuz."