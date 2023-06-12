60'a yakın Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın belediye başkanının parti içindeki değişim sürecini görüşmek için bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi.

60'a yakın Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Görüşmede neler söyleyeceğine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyip desteklemediklerine ilişkin konuşan başkanlar arasında, “Başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse ‘İmamoğlu’nu destekliyoruz’ ya da ‘Desteklemiyoruz’ demez.

İstanbul’u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada.

Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz” yorumlarını yapanlar bulunuyor.

"BURADA MESELE İSİMLER DEĞİL"

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, partililer, “İmamoğlu’na destek veriyor musunuz” sorusuna “Tabii ki başkanımız bizim için değerli. Seçimde genel başkanla yarışacak kadar çalıştı. Onun da sözü dinlenilmeli. Ama burada mesele isimler değil” ifadedelerini kullanıyor.

"GENEL BAŞKAN BİZE HAK VERECEKTİR"

Belediye başkanlarının görüşmede, “Değişim baştan aşağı olur, sadece MYK’de kalamaz” düşüncesini ileteceği ve “bayrak açma niyeti olmadığı” vurgulanıyor. Başkanlar, “Görüşmeden ne çıkar” sorusuna da “Genel başkanın bize hak vereceğine eminiz. Ama ne değişecek, göreceğiz” diyor.

İlgili Haberler
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında seviyesiz şaka
Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra ilk kez konuştu: Ben kurultayda çıkıp adayım demem
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'pahalı eğitim' vurgusu
Fatih Portakal Kemal Kılıçdaroğlu'na dair kulis bilgisini paylaştı
Öne Çıkanlar
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Son Haberler
Suudi Arabistan ve ABD'den kınama Dünya
Suudi Arabistan ve ABD'den kınama
Melek Mosso sahnede özür diledi Magazin
Melek Mosso sahnede özür diledi
Silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti Dünya
Silahlı saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti
Özgür Demirtaş'ın 'Ekonomiye ne olacak?' videosu Türkiye'de 3. sırada Ekonomi
Özgür Demirtaş'ın 'Ekonomiye ne olacak?' videosu Türkiye'de 3. sırada
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek Güncel
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Tır ile motosiklet çarpıştı Yaşam
Tır ile motosiklet çarpıştı