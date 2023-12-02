‘Kemalizm virüstür’ diyen Selman Öğüt’ün canlı yayını terk ettiği anlar gündem oldu

Selman Öğüt‘ün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenyurt Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından ‘Kemalizm virüstür’ dediği ve çıkan tartışma sonrası canlı yayını terk ettiği görüntüler yeniden gündem oldu.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları yayımlandı. Atatürk’ü hedef alan açıklamaları nedeniyle Medipol Üniversitesi’ndeki görevinden alınan Selman Öğüt Esenyurt Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Öğüt’ün akademisyen olabilmek için Berat Albayrak’a mail gönderdiği iddia edilmişti. Öğüt’ün akademik tezinde ise özgünlük olmadığı ileri sürülmüştü.

CANLI YAYINI TERK ETMİŞTİ

Haber Global’de Erhan Ertürk’ün sunduğu Müzakere programında Selman Öğüt, yaşanan tartışmanın ardından canlı yayını terk etmişti. Programda Atatürk’ü eleştiren Öğüt, “Kemalizm virüstür” demişti. Programın sunucusu Ertürk ise, “Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?” diye sormuştu.

“Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan’ı desteklerdi” sözlerini kullanan Öğüt, Ertürk’ün, “Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda” tepkisiyle karşılaşmıştı. Öğür, moderatör Ertürk’ün kendisine karşı “haysiyet suikastlığı” yaptığını iddia etmiş ve yayını terk etmişti.