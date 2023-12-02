‘Kemalizm virüstür’ diyen Selman Öğüt’ün canlı yayını terk ettiği anlar gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Esenyurt Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Selman Öğut’ün canlı yayını terk ettiği anlar yeniden gündem oldu. ‘Kemalizim virüstür’ diyen Öğüt, çıkan tartışma sonrası yayını terk etmişti.

KAYNAK: Haber Merkezi
‘Kemalizm virüstür’ diyen Selman Öğüt’ün canlı yayını terk ettiği anlar gündem oldu

Selman Öğüt‘ün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Esenyurt Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından ‘Kemalizm virüstür’ dediği ve çıkan tartışma sonrası canlı yayını terk ettiği görüntüler yeniden gündem oldu.

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları yayımlandı. Atatürk’ü hedef alan açıklamaları nedeniyle Medipol Üniversitesi’ndeki görevinden alınan Selman Öğüt Esenyurt Üniversitesi’ne rektör olarak atandı. Öğüt’ün akademisyen olabilmek için Berat Albayrak’a mail gönderdiği iddia edilmişti. Öğüt’ün akademik tezinde ise özgünlük olmadığı ileri sürülmüştü.

CANLI YAYINI TERK ETMİŞTİ

Haber Global’de Erhan Ertürk’ün sunduğu Müzakere programında Selman Öğüt, yaşanan tartışmanın ardından canlı yayını terk etmişti. Programda Atatürk’ü eleştiren Öğüt, “Kemalizm virüstür” demişti. Programın sunucusu Ertürk ise, “Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?” diye sormuştu.

Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan’ı desteklerdi” sözlerini kullanan Öğüt, Ertürk’ün, “Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda” tepkisiyle karşılaşmıştı. Öğür, moderatör Ertürk’ün kendisine karşı “haysiyet suikastlığı” yaptığını iddia etmiş ve yayını terk etmişti.

İlgili Haberler
Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belirlendi
Su ürünleri yetiştiricilerine verilecek destekler belirlendi
Kasım enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Kasım enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Selman Öğüt'ü atadı
Fatih Altaylı ile Pelikancı troll Selman Öğüt arasında tartışma: Kendine don al o renk koçum
Serhan Asker Pelikancı trol Selman Öğüt’ün yalanını yüzüne çarptı 'Selman vatandaşın yaptığı bu lüks tuvalet seni bekliyor'
Öne Çıkanlar
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Son Haberler
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı Gündem
Bakan Yerlikaya “Soylu’nun kadroları mı temizleniyor?’ sorusunu böyle yanıtladı
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi Magazin
Tüm zamanların en çok izlenen 10 Türk filmi
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber Spor
Fenerbahçe üzerine kara bulut gibi çöktü. Yıldız futbolcudan kötü haber
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı Ekonomi
Kemer’e turist akını. Tüm zamanların rekoru kırıldı
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı Sağlık
Diyabetsavar besinler ortaya çıktı
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı Gündem
Arda Turan’ın Seçil Erzan’a vermek için kaç para kredi çektiği ortaya çıktı
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi Dünya
İsrail savaş uçakları Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi