Serhan Asker, Pelikancı trol Selman Öğüt’ün yalanını yüzüne çarptı 'Selman vatandaşın yaptığı bu lüks tuvalet seni bekliyor'

Deprem felaketinin vurduğu Hatay’da Halk TV’de Serhan Asker’in yaptığı bir röportajı paylaşan Selman Öğüt Halk TV’nin algı yaptığını iddia etti. Pelikancı trol Öğüt “Halk TV'nin algı operasyonu elinde patladı” ifadelerini kullandı.

Öğüt’ün paylaşımına yanıt veren Serhan Asker ise yaptığı çağrıda “Gel bir gece kal burada bu lüks tuvalet seni bekliyor... Var mısın?” ifadelerini kullandı.

Serhan Asker’in paylaşımı şöyle:

“Selman diye bir zavallı algı yaptığımızı söylemiş… Selman... Konum atıyorum sana Hatay'da çamurda yatan ve kendi yaptığı tuvaleti kullanmak zorunda kalan vatandaşlar sana yer açıyor… Gel bir gece kal burada bu lüks tuvalet seni bekliyor... Var mısın?”