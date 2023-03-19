Fatih Altaylı ile Pelikancı troll Selman Öğüt arasında tartışma: Kendine don al o renk koçum

Gazeteci Fatih Altaylı, 'evlatlık depremzede' fetvasından sonra "kasten suizanda bulunulduğunu" iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı'na sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vermiş ve Kasımpaşa Spor Kulübü’nün logosunu paylaşmıştı.

Fatih Altaylı'nın bu yanıtla içinde 'Kasımpaşa' kelimesinin geçtiği ve 'umurumda bile değil' anlamına gelen argo bir cümleye gönderme yaptığı 'tahmin' edilmişti.

“KENDİNE DON AL O RENK KOÇUM"

Son olarak AKP'deki “Pelikancı” ekipte yer aldığı öne sürülen Selman Öğüt, Altaylı'nın “Sağda solda tek tük TOGG var” açıklamalarına gönderme yaparak "Senin gibiler için mor renk alternatifi var diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

Altaylı ise Öğüt'e verdiği yanıtta, "O rengi çok seviyorsan kendine don al o renk koçum" dedi.

İki isim arasında yıllar önce çoklu baro sistemi nedeniyle de gerginlik çıkmıştı.