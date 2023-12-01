Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Selman Öğüt'ü atadı

AKP’deki “Pelikancı” ekibin önde gelen isimlerinden olduğu öne sürülen, sahibi olduğu akademik kriterler açısından "kabul edilemez benzerlikteki" yüksek lisans tezi ve Atatürk düşmanlığı ile bilinen Selman Öğüt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin Rektörlüğüne atandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Selman Öğüt'ü atadı

AKP’deki “Pelikancı” ekibin önde gelen isimlerinden olduğu öne sürülen ve 2010 yılında teslim ettiği, akademik kriterler açısından "kabul edilemez benzerlikteki" yüksek lisans tezinin sahibi Selman Öğüt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Öğüt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

reoktor.jpg

NE OLMUŞTU?

Selman Öğüt’ün, Marmara Üniversitesi’nden 2010 yılında tez jürisinden geçen, “The sea politics of the EU in the framework of 1982 un convention on the law of the sea” (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde AB’nin deniz politikası) başlıklı yüksek lisans tezinde “Turnitin benzeri Scribbr” adlı uygulama yüzde 51 oranında “benzerlik” tespiti gerçekleştirilmişti.

İLK 7 SAYFA KOPYALA-YAPIŞTIR, KAYNAK YOK

Öğüt’ün; kapak, içindekiler, tablolar ve kısaltmalar bölümleri hariç 130 sayfalık yüksek lisans tezinin ilk 7 sayfasının bazı bölümlerinde, kaynak belirtilmeden özne veya yüklem değiştirilerek doğrudan kopyala-yapıştır yapılarak intihal yapıldığı, tezin ilerleyen bölümlerinde ise tırnak kullanılmasına rağmen kaynak belirtilmediği ortaya çıkmıştı.

TEZLERDE KABUL EDİLEN BENZERLİK ORANI YÜZDE 20

Halihazırda Türkiye’deki tezlerde genel olarak kabul edilen benzerlik (intihal raporu) oranı yüzde 20. Bu açıdan bakıldığında tezin kendisi zaten özgünlük kriterini taşımıyor. Öğüt’ün yüksek lisans tezindeki intihali iddia olarak gündeme getirilmişti.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tezlere ilişkin orjinallik raporunda “Benzerlik oranı yüzde 30’u geçmemelidir” maddesi yer alıyor. Raporda ayrıca, bu oranların üzerinde çıkan tezlerin belirtilen oranlar sağlanana kadar tez savunmasına alınmayacağı belirtiliyor.

"KEMALİZM VİRÜSTÜR" DEMİŞTİ

Öğüt, son olarak 2020’nin Eylül ayında bir televizyon kanalında kullandığı Atatürk karşıtı ifadeler ile gündeme gelmişti. Programda Atatürk'ü eleştiren Öğüt, "Kemalizm virüstür" demişti.

Öğüt, programın moderatörünün yönelttiği, "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" sorusuna yanıt vermemişti.

"Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" sözlerini kullanan Öğüt, sunucunun "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" tepkisiyle karşılaşmıştı.

Program moderatörünün kendisine karşı "haysiyet suikastlığı" yaptığını iddia eden Öğüt, yayını terk etmişti.

Öğüt, Atatürk’ü hedef alan çıkışlarının ardından 2014 yılından beri Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştığı Medipol Üniversitesi’ndeki görevinden alınmıştı.

İlgili Haberler
Ebrar Karakurt trol Abdulhamid’e cevap verdi. AKP'li Birinci ile Pelikancı Öğüt Osmanlı'nın yarısını kaybeden padişah sandı
Fatih Altaylı ile Pelikancı troll Selman Öğüt arasında tartışma: Kendine don al o renk koçum
Serhan Asker Pelikancı trol Selman Öğüt’ün yalanını yüzüne çarptı 'Selman vatandaşın yaptığı bu lüks tuvalet seni bekliyor'
Öne Çıkanlar
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Baldur’s Gate 3 yılın oyunu mu? Hayaller gerçeğe dönüştü
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Asgari ücret ve emekli maaş zamlarıyla ilgili Mehmet Şimşek ilk sinyali verdi
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Vatandaş yapılan Afgan’ın 2 karısını da eş olarak kayda geçirdiler. Binlerce Afgan vatandaş yapılmış
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Çilekli'deki kolejin alınamayan kirası. Fulya'daki benzin istasyonu skandalı. Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki yazdı
Son Haberler
S&P’den Türkiye kararı: Görünüm pozitif Ekonomi
S&P’den Türkiye kararı: Görünüm pozitif
Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Yaşam
Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Fenerbahçe'ye altılı şok! Nygren attı Kartal izledi Spor
Fenerbahçe'ye altılı şok! Nygren attı Kartal izledi
TFF'den gece yarısı açıklama. Cezalar belli oldu Spor
TFF'den gece yarısı açıklama. Cezalar belli oldu
Yusuf Yazıcı attı Lille kazandı. Kulüp tarihine geçti Spor
Yusuf Yazıcı attı Lille kazandı. Kulüp tarihine geçti
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başlıyor Yaşam
Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başlıyor