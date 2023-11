Erdoğan, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Selman Öğüt'ü atadı

AKP’deki “Pelikancı” ekibin önde gelen isimlerinden olduğu öne sürülen ve 2010 yılında teslim ettiği, akademik kriterler açısından "kabul edilemez benzerlikteki" yüksek lisans tezinin sahibi Selman Öğüt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Öğüt, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

NE OLMUŞTU?

Selman Öğüt’ün, Marmara Üniversitesi’nden 2010 yılında tez jürisinden geçen, “The sea politics of the EU in the framework of 1982 un convention on the law of the sea” (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde AB’nin deniz politikası) başlıklı yüksek lisans tezinde “Turnitin benzeri Scribbr” adlı uygulama yüzde 51 oranında “benzerlik” tespiti gerçekleştirilmişti.

İLK 7 SAYFA KOPYALA-YAPIŞTIR, KAYNAK YOK

Öğüt’ün; kapak, içindekiler, tablolar ve kısaltmalar bölümleri hariç 130 sayfalık yüksek lisans tezinin ilk 7 sayfasının bazı bölümlerinde, kaynak belirtilmeden özne veya yüklem değiştirilerek doğrudan kopyala-yapıştır yapılarak intihal yapıldığı, tezin ilerleyen bölümlerinde ise tırnak kullanılmasına rağmen kaynak belirtilmediği ortaya çıkmıştı.

TEZLERDE KABUL EDİLEN BENZERLİK ORANI YÜZDE 20

Halihazırda Türkiye’deki tezlerde genel olarak kabul edilen benzerlik (intihal raporu) oranı yüzde 20. Bu açıdan bakıldığında tezin kendisi zaten özgünlük kriterini taşımıyor. Öğüt’ün yüksek lisans tezindeki intihali iddia olarak gündeme getirilmişti.

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tezlere ilişkin orjinallik raporunda “Benzerlik oranı yüzde 30’u geçmemelidir” maddesi yer alıyor. Raporda ayrıca, bu oranların üzerinde çıkan tezlerin belirtilen oranlar sağlanana kadar tez savunmasına alınmayacağı belirtiliyor.

"KEMALİZM VİRÜSTÜR" DEMİŞTİ

Öğüt, son olarak 2020’nin Eylül ayında bir televizyon kanalında kullandığı Atatürk karşıtı ifadeler ile gündeme gelmişti. Programda Atatürk'ü eleştiren Öğüt, "Kemalizm virüstür" demişti.

Öğüt, programın moderatörünün yönelttiği, "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" sorusuna yanıt vermemişti.

"Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" sözlerini kullanan Öğüt, sunucunun "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" tepkisiyle karşılaşmıştı.

Program moderatörünün kendisine karşı "haysiyet suikastlığı" yaptığını iddia eden Öğüt, yayını terk etmişti.

Öğüt, Atatürk’ü hedef alan çıkışlarının ardından 2014 yılından beri Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştığı Medipol Üniversitesi’ndeki görevinden alınmıştı.