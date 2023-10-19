Kemik erimesine duvar örecek yöntemler belli oldu. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Murat Öztürk

Kemik erimesinin ölümcül olduğu biliniyor. Kemik ermesiyle ilgili dikkat çeken öneriler gelmeye devam ediyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlarından Uzm. Dr. Şeyma Büyükkömürcü, halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun, toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu, ileri yaşlarda yaşanan kalça kırıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşamaktan, hatta ölüme kadar götüren sağlık sorunlarından korunmanın bazı önlemlerle mümkün olduğunun altını çizdi.

Büyükkömürcü, “65 yaş ve üstü bütün kadınlar ve 70 yaş üstü bütün erkekler kemik ölçümü yaptırmalı” dedi.

Büyükkömürcü, risk faktörlerini ise yaşlanma, menopozda östrojen seviyesinin azalması, 3 aydan uzun süreli yüksek doz kortizon kullanımı, aşırı zayıflık, ebeveynde kalça kırığı öyküsü, hareketsizlik, diyabet, romatoid artrit, hipertiroidi gibi kronik hastalıkların bulunması, epilepsi ilaçları, mide koruyucular, bazı kanser ilaçları kullanımı, kalsiyum ve D vitamini eksikliği olarak duyurdu.

OSTEOPOROZDAN NASIL KORUNMALI?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Şeyma Büyükkömürcü, osteoporoz tedavisinde kalsiyum ve D vitamini takviyesinin yanı sıra kemik yıkımını azaltan ve kemik yapımını artıran ilaçlar kullanıldığını belirterek, hastalıktan korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

“Dengeli ve kalsiyumdan zengin beslenin. D vitamininizi ölçtürerek eksiklik varsa takviye alın. Alkol ve kafeini azaltın, sigarayı bırakın. Kaygan olmayan halı-paspas kullanımı, merdiven ve koridorların iyi aydınlatılması, banyolarda tutunma aparatları kullanımı gibi düşme riskinin azaltacak önlemleri ihmal etmeyin. Düzenli olarak yerçekimine karşı yapılan ağırlık taşıyıcı egzersizler ve kas güçlendirici egzersizler yapın. Doktorunuz kısıtlamadığı müddetçe, haftada en az 3 kez ve en az 30 dakika kadar yürüyüş, yoga, pilates, tenis gibi sporlar yapın. Dans edin, merdiven çıkın.”

KEMİK ERİMESİ NEDİR?

Kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz; kemik yapısı içinde kalsiyum azalmasına bağlı olarak kemiğin kırılma olasılığını artıran bir hastalıktır.

Türkiye Osteoporoz Derneği verilerine göre; 50 yaşın üzerinde her üç kadından birinde (meme kanserinden fazla) ve 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birinde (prostat kanserinden fazla) görülmektedir. Öte yandan bu hastalığın her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 1, 5 milyon kırığa neden olduğu bildirilmektedir.

KEMİK ERİMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Osteoporozun en yaygın belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılardır. Bu ağrıların nedeni de zayıflayan kemikte görülen mikro kırıklar olarak açıklanmaktadır. Kemiklerde mikroskobik düzeyde bir sürü kırık vardır. Bu kırıklar vücut tarafından yapılan yeni kemik dokusu ile hemen onarılır. Ancak bu metabolik olay osteoporozda duraklamaya girmektedir. Bu durumda da mikro kırıklar büyüyerek makro kırıklara neden olmaktadır. Osteoporozun belirtileri arasında; bel ağrıları ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşmayla beraber özellikle hassaslaşan kırılmalar yer alır.