Kemik erimesine duvar örecek yöntemler belli oldu. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Şeyma Büyükkömürcü, kemik erimesinin kemik mineral yoğunluğunun zayıf ve kırılgan hale gelmesi anlamına geldiğini belirterek dikkat çeken uyarılarda bulundu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kemik erimesine duvar örecek yöntemler belli oldu. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Editör: Murat Öztürk

Kemik erimesinin ölümcül olduğu biliniyor. Kemik ermesiyle ilgili dikkat çeken öneriler gelmeye devam ediyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlarından Uzm. Dr. Şeyma Büyükkömürcü, halk arasında kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun, toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu, ileri yaşlarda yaşanan kalça kırıkları nedeniyle yatağa bağımlı yaşamaktan, hatta ölüme kadar götüren sağlık sorunlarından korunmanın bazı önlemlerle mümkün olduğunun altını çizdi.

Büyükkömürcü, “65 yaş ve üstü bütün kadınlar ve 70 yaş üstü bütün erkekler kemik ölçümü yaptırmalı” dedi.

Büyükkömürcü, risk faktörlerini ise yaşlanma, menopozda östrojen seviyesinin azalması, 3 aydan uzun süreli yüksek doz kortizon kullanımı, aşırı zayıflık, ebeveynde kalça kırığı öyküsü, hareketsizlik, diyabet, romatoid artrit, hipertiroidi gibi kronik hastalıkların bulunması, epilepsi ilaçları, mide koruyucular, bazı kanser ilaçları kullanımı, kalsiyum ve D vitamini eksikliği olarak duyurdu.

OSTEOPOROZDAN NASIL KORUNMALI?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Şeyma Büyükkömürcü, osteoporoz tedavisinde kalsiyum ve D vitamini takviyesinin yanı sıra kemik yıkımını azaltan ve kemik yapımını artıran ilaçlar kullanıldığını belirterek, hastalıktan korunmak için şu tavsiyelerde bulundu:

“Dengeli ve kalsiyumdan zengin beslenin. D vitamininizi ölçtürerek eksiklik varsa takviye alın. Alkol ve kafeini azaltın, sigarayı bırakın. Kaygan olmayan halı-paspas kullanımı, merdiven ve koridorların iyi aydınlatılması, banyolarda tutunma aparatları kullanımı gibi düşme riskinin azaltacak önlemleri ihmal etmeyin. Düzenli olarak yerçekimine karşı yapılan ağırlık taşıyıcı egzersizler ve kas güçlendirici egzersizler yapın. Doktorunuz kısıtlamadığı müddetçe, haftada en az 3 kez ve en az 30 dakika kadar yürüyüş, yoga, pilates, tenis gibi sporlar yapın. Dans edin, merdiven çıkın.”

KEMİK ERİMESİ NEDİR?

Kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz; kemik yapısı içinde kalsiyum azalmasına bağlı olarak kemiğin kırılma olasılığını artıran bir hastalıktır.

Türkiye Osteoporoz Derneği verilerine göre; 50 yaşın üzerinde her üç kadından birinde (meme kanserinden fazla) ve 50 yaş üzerindeki 5 erkekten birinde (prostat kanserinden fazla) görülmektedir. Öte yandan bu hastalığın her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde 1, 5 milyon kırığa neden olduğu bildirilmektedir.

KEMİK ERİMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Osteoporozun en yaygın belirtisi, omurga ve sırt bölgesinde oluşan ağrılardır. Bu ağrıların nedeni de zayıflayan kemikte görülen mikro kırıklar olarak açıklanmaktadır. Kemiklerde mikroskobik düzeyde bir sürü kırık vardır. Bu kırıklar vücut tarafından yapılan yeni kemik dokusu ile hemen onarılır. Ancak bu metabolik olay osteoporozda duraklamaya girmektedir. Bu durumda da mikro kırıklar büyüyerek makro kırıklara neden olmaktadır. Osteoporozun belirtileri arasında; bel ağrıları ve sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşmayla beraber özellikle hassaslaşan kırılmalar yer alır.

İlgili Haberler
Genç yaşta kemik erimesi olursa neler yapılmalı
Kireçlenme ve kemik erimesine iyi geliyor. Günde bir bardak yetiyor. Bağışıklığı zırh gibi yapıyor
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Anzer Yaylası'na kar yağdı Gündem
Anzer Yaylası'na kar yağdı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında! Yazarlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi Gündem
Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimi
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Son gelen bilgiler sızdı. İsrail ve Filistin savaşı etkiler mi? Ekonomi
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Son gelen bilgiler sızdı. İsrail ve Filistin savaşı etkiler mi?
Yunus Akgün UEFA tarafından aday gösterildi Spor
Yunus Akgün UEFA tarafından aday gösterildi
MSB duyurdu: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirdi Gündem
MSB duyurdu: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirdi
AB’den “vize serbestisi” uygulamasında güncelleme Dünya
AB’den “vize serbestisi” uygulamasında güncelleme