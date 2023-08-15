Genç yaşta kemik erimesi olursa neler yapılmalı

Kemik erimesi birçok gencin baş belası. Peki, bu durumda ne yapmalı? İşte, yanıtları…

Genç yaşta kemik erimesi olursa neler yapılmalı

Editör: Erkavim Yıldırım

Genç yaşta kemik erimesi olanlar bazı önlemler alarak kemik sağlığını koruyabilir. Özellikle ilerleyen yaşlarda görülen kemik erimesi bazı kişilerde erken yaşlarda başlayabilir. Bazı destekleyici uygulamalar ile erken yaşta kemik erimesi sorunu ortadan kaldırılabilir. Genç birisinin kemik sağlığını koruması için mutlaka bir uzmandan yapması gerekenler hakkında bilgi alması gerekir. Genç yaşlarda kemik erimesi olanların yapabileceği bazı şeyler:

Egzersizlere başlamadan önce de mutlaka bir uzman yardım almalısınız.

Kemik sağlığı için kalsiyum alımını önemsemek gerekir. Yeterli miktarda süt ile süt ürünü tüketmek çok önemlidir.

Sigara ve alkolden uzak bir yaşam sürmek kemik sağlığı için çok önemlidir.

Günlük yaşamda fiziksel aktivitelerin arttırılması da kemik sağlığı açısından önemlidir. Asansör yerine merdiven, araba gezisi yerine yürüyüş tercih eden kişiler, kemik erimesini durdurmaya yardımcı olabilir.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermeniz gerekir.

Yeteri kadar kalsiyum ve protein alımına özen gösteren genç hastalar, kemik erimesi problemini ortadan kaldırabilir ya da azaltabilir.

Düzenli sağlık kontrollerinizi yaptırmalı ve kontrollerini ihmal etmemelisiniz. Doktorunuza danışarak kemik yoğunluğu ölçümünüzü zamanında yaptırmanız da olası sorunların önüne geçmek için önemli.

Öne Çıkanlar
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulununca Zafer Partisi Madımak'la tehdit edildi. Ümit Özdağ'dan zehir gibi yanıt geldi
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Son Haberler
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı Güncel
Ormanlık alanda çıkan yangın saatler sonra kontrol altına alındı
Glüten alerjisi kimlerde görülür? Sağlık
Glüten alerjisi kimlerde görülür?
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı Spor
Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou yeni takımına imzayı attı
Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Yılanyastığı bitkisi basura iyi geliyor
Hangi ayda hangi sebze yenilmeli Sağlık
Hangi ayda hangi sebze yenilmeli
Yılanyastığı bitkisi romatizmaya iyi geliyor Sağlık
Yılanyastığı bitkisi romatizmaya iyi geliyor
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı Güncel
Her dediği çıkan Canan Karatay 2025'te yaşanacak büyük felaketi açıkladı