Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Kemikleri güçlendiren besinler ise ne olduğu merak konusu olmaya devam ediyor.

Peki, kemikleri güçlendiren besinler nelerdir? İşte detaylar…

KEMİKLERİ GÜÇLENDİREN BESİNLER NELERDİR?

Kemikleri güçlendiren besinler şu şekilde açıklandı:

Süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, mercimek, su ürünleri, tavuk, turunçgiller, kivi, incir, çilek, domates, karnabahar, biber, zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak, bamya, brokoli, şalgam, pancar, yeşil çay, kırmızı et, yumurta, muz.

KEMİK SAĞLIĞINIZI KORUMANIZ İÇİN 7 ÖNEMLİ UYARI

- Kemik sağlığını korumak için D vitamini şart

Kemiklere kalsiyumun yerleşmesi için D vitamini şart. Kalsiyumun kemiklere yerleşmesinde sportif aktivite ve hareketliliğin de önemli yeri bulunur. D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışığı. Güneş ışığı sayesinde ciltte D vitamini oluşur. Diğer D vitamini kaynakları ise balık, balık yağı ve yumurtadır. Kemik sağlığınızı korumak ve kemik erimesinden kaçınmak için doğru ve yeterli beslenme, güneş ışığı alma ve sportif tüm ilaçlardan ve tedavilerden daha önce gelir. 10-15 dakika güneşlenmek vücuda gerekli olan D vitaminini sağlar. 10-15 dakika kolları ve bacakları güneşe göstermek yeterlidir.

- Kuru yemiş ve baklagiller kemikleri güçlendiriyor

Kemiklerin asıl yapıtaşını kalsiyum ve proteinler oluşturur. Kemiklerin kalsiyum ihtiyacı büyüme döneminde, hamilelikte, menopoz sonrasında ve yaşlılıkta daha fazladır. Kalsiyum ihtiyacı süt ve süt ürünlerinden, koyu yeşil yapraklı sebzelerden, baklagiller ve kuru yemişlerden, özellikle bademden sağlanabilir. Kemik yapısında proteinler de önemlidir. Çünkü kemiğin esnekliğini ve kalsiyum kristallerinin bir arada durmasını sağlar. Proteinler ise hayvansal gıdalar, yumurta, balık ve baklagillerden elde edilebilir.

- Kemik sağlığı için nasıl beslenmeli?

D vitamini, proteinler, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller kemiklerin ana besin maddeleridir ve düzenli olarak alınması gerekir. Kalsiyum gibi fosfor da süt ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, kuru yemişler ve özellikle bademden alınır. Ancak kadınların 50’li yaşlardan itibaren aldıkları kalsiyum miktarını artırması gerekir. 50 yaşına kadar günde 1 g kalsiyum alınırken, 50 yaşından sonra bunun 1,5 g’a çıkarılması önerilir. Potasyum ise vücudumuzdan kalsiyumu uzaklaştıran asitlerin sentezini engelleyerek dolaylı yoldan kemik sağlığına katkı sağlar. Yapılan çalışmalar potasyumdan zengin diyet ile sağlıklı kemikler arasında paralellik olduğunu gösterir. K vitamini de kanın pıhtılaşması ile ilgili görevlerinin yanı sıra sentezine yardımcı olduğu bazı proteinlerden dolayı sağlıklı kemikler için gereklidir. K vitamini en çok brokoli ve ıspanakta bulunur. Ayrıca kafein de kalsiyumun emilimini olumsuz yönde etkiler.

- Zayıf ve hareketsiz olmayın

Sağlıklı kemiklere sahip olmak istiyorsanız yaşınıza göre vücudunuzun kabul ettiği ideal kiloya ulaşmanız ve bunu korumanız gerekir. Zayıf insanlarda kemik erimesi ve buna yatkınlık daha sık görülür. Zayıf ve hareketsiz olmak yerine, normal kilosunun üzerinde ancak aktif olan bir insan olmak sağlık açısından daha olumludur. Aşırı kilo eklemlere gereksiz yere yük bindirir, düşme ve kemiklerde kırık meydana gelme riskini artırır.

- Yaş ilerledikçe güçsüzleşen kemiklere…

Kemikler, yaşa bağlı olarak incelir ve güçsüzleşir. Düzenli aralıklar ile doktora gitmek, kemik yoğunluğu ölçümlerinin yapılması, dengeli bir diyet, fiziksel kapasiteye uygun bir egzersiz programı yaşlılık günlerinin kemik sağlığı açısından sorunsuz atlatılmasına yardımcı olur. Evde düşmelere neden olabilecek eşik ve basamakların düzeltilmesi, eşyaların düzenlenmesi gibi basit tedbirler ile kırıklardan ve bunlara eşlik edebilecek diğer sorunlardan korunmak mümkündür. Ayrıca denge ve kalça-diz çevresi kuvvetlendirme egzersizlerini ihmal etmemek gerekir.

- Sağlıklı kemikler için hormon seviyenizi takip edin

Kemikler canlı doku olarak hormonların da etkisi altındadır. Tiroit bezinden fazla salgılanan tiroit hormonu, kemik dokusu kaybına yol açabilir. Kadınlarda menopoz nedeniyle östrojen seviyesi düştüğü için kemik kaybı daha fazla olur. Menopoz öncesi uzun süre adet görülmemesi de osteoporoz (kemik erimesi) açısından risk oluşturur. Erkeklerde testosteron seviyelerinin düşüklüğü de kemik kitlesinin kaybı ile doğru orantılıdır. İster kadın ister erkek olsun tüm bireylerde sağlıklı kemikler için hormonal dengenin de sağlıklı olması gerekir.

- Ayakkabı seçimi kemik sağlığını etkileyebiliyor

Kemiklerinizin sağlığı için gün içinde hareketliliğinizi sağlayan ve vücudunuzu taşıyan ayaklarınıza da gereken önemi göstermek gerekir. Kemiklerinizi dengede tutacak rahat, yumuşak ve ayağın ön tarafına yük bindirmeyen hafif topuklu ayakkabıların tercih edilmesi önerilir. Hipertiroidi, diyabet, bağırsak emilim sorunu olanlar, romatoid artrit hastalarının osteoporoza karşı dikkatli olmaları gerekir. Ayrıca ailesinde kemik erimesi ve kalça kırığı, kendisi basit bir düşme ile kırık geçirmiş, boyu yıllar içinde kısalan kişiler bu sorunla karşı karşıya kalabilir.