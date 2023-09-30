Kenan Koçak'tan Stefan Kuntz ve Arda Güler itirafı!

A Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak, çarpıcı itiraflarda bulundu.

Kenan Koçak'tan Stefan Kuntz ve Arda Güler itirafı!

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak da milli takımdan ayrılmıştı.

Ertem Şener'in Youtube kanalına konuk olan ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Kenan Koçak'ın sözleri şu şekilde;

''KABUL ETMEDİM''
Kenan Koçak, Vincenzo Montella ile devam etmesini isteyen TFF'nin teklifini reddettiğini ifade etti.

''TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM''
"Futbol bu. Burası milli takım ve onun için her yerde görevimizi yapacağız. TFF benim kalmamı istedi. Doğru bir projede artık teknik direktörlük yapmak istiyorum. Çalışmak istiyorum."

ARDA GÜLER İTİRAFI
"Arda az oynuyordu. Jesus ile sorunları vardı. İstikrar olmadığı için tavsiyelerde bulunduk. Stefan Kuntz da sonunda kendisini kadroya çağırdı. Alınmasını şiddetle rica ettim. Jesus'a bile laf söylemiş adamım. Arda için fiziksel yetersizliklerden bahsetti. Ben de dedim ki 'oynat ki gelişsin.''

Biz Güreş federasyonu muyuz?" sözlerini Portekizli hocaya söylediğini itiraf etti.

KUNTZ VE HAMİT ALTINTOP AÇIKLAMASI
"Kuntz iletişimi yüksek biri ve herkesin fikrine başvuran biri ve son kararı kendisi verirdi. Hamit Altıntop da Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerde oynamış. Böyle birinin fikrine başvurmamak da ayıp olurdu."

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