Kuntz'tan Türkiye'ye yaylım ateşi: Almanya'da yapamazsınız

A Milli Takım'dan gönderilen Stefan Kuntz, ülkesi Almanya'ya gider gitmez Türkiye hakkında eleştirilerde bulundu.

Kuntz'tan Türkiye'ye yaylım ateşi: Almanya'da yapamazsınız

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Milli Takımdan gönderilmesinde medyanın rolünün büyük olduğunu belirten Kuntz, "Mesela burada yalan olan bir haber yapamazsın. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye'de bu yok. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve delillere bakma içgüdüsü vardır. Ama Türkiye'de bunu görmek zor." diye konuştu.

"EN KÖTÜSÜ DE SOSYAL MEDYA"
Kuntz yaptığı, "Görevden alınmamda Türk medyasının çok büyük bir rolü oldu. Mesela burada yalan olan bir haber yapamazsın. Çünkü buna karşı hakkımı arayabilirim. Türkiye'de bu yok. Bazı yalan ve kurgulanmış haberlerin doğru kabul edilmesi yazık. Medyanın yanında çok daha kötüsü sosyal medya. Burayla karşılaştırılamaz. Başka ülkelerde gerçekler ve delillere bakma içgüdüsü vardır. Ama Türkiye'de bunu görmek zor. Sosyal medyayla birlikte oyuncular ve yöneticiler üzerinde bir baskı oluşmaya başlıyor.

"HALA NEDEN YOK"
Beni göreve getiren Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi değişti. Zamanla güven ilişkisi olmadığı, destek olmadığı anlaşıldı. Bu yüzden gizliden gizliye zaten bunu bekliyordum. Kötü oldu çünkü çok puan almıştık. Benim Türk Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alınmam için bir neden bulmak zor. Ve henüz bir neden bulamadılar.

İlgili Haberler
Kenan Koçak'tan Stefan Kuntz ve Arda Güler itirafı!
Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oldu. Almanya'ya geri dönüyor
Milli Takım'da Kuntz sonrası bir istifa daha
Kuntz Hamit Altıntop'la Büyükekşi'yi silip attı
Büyükekşi resmen onuruyla oynadı. Anlamlı fotoğraf. Kuntz işte böyle gitti
Büyükekşi resmen onuruyla oynadı. Anlamlı fotoğraf. Kuntz işte böyle gitti
Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfalıların CHP'ye neden oy vermediğini açıkladı Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu Şanlıurfalıların CHP'ye neden oy vermediğini açıkladı
Uzmanı açıkladı: Maalesef her 40 çocuktan biri otizmli Sağlık
Uzmanı açıkladı: Maalesef her 40 çocuktan biri otizmli
Kaç fincanı yeterli Sağlık
Kaç fincanı yeterli
Manisa'da otomobil ve traktör çapıştı. Kazada 4 kişi yaralandı Gündem
Manisa'da otomobil ve traktör çapıştı. Kazada 4 kişi yaralandı
Evde çalışırken bu hareketleri yapmayın Sağlık
Evde çalışırken bu hareketleri yapmayın
Bayern Münih geriden geldi ama galip olamadı Spor
Bayern Münih geriden geldi ama galip olamadı
Maltepe'de fırına silahlı saldırı Gündem
Maltepe'de fırına silahlı saldırı