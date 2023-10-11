Kenan Sofuoğlu F1 spikeri Serhan Acar'a yazıklar olsun dedi. Sosyal medya ayağa kalktı

Kenan Sofuoğlu Katar GP'de ekrana gelen oğlunu anons etmediği için F1 spikeri Serhan Acar'a tepki gösterdi. Sofuoğlu'nun sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

Kenan Sofuoğlu F1 spikeri Serhan Acar'a yazıklar olsun dedi. Sosyal medya ayağa kalktı

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 18'inci ayağı geçtiğimiz hafta sonu Katar’da gerçekleşti.

Hollandalı pilot Max Verstappen’in şampiyonluğunu ilan ettiği yarışı Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve 4 yaşındaki oğlu Zayn de yerinden izledi.

Kenan Sofuoğlu yarış sırasında ekrana gelen Zayn'ın ismini söylemeyen F1 spikeri Serhan Acar’a tepki gösterdi.

Sofuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sana yazıklar olsun. Zoruna mı gitti?" dedi.

Sofuoğlu daha sonra bir takipçisinin yorumuna da "O arkadaşın zoruna gitmiştir Zayn'ı orada görmek" ifadelerini kullandı.

Eski AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

whatsapp-image-2023-10-11-at-09-29-37.jpeg

whatsapp-image-2023-10-11-at-09-29-48.jpeg

whatsapp-image-2023-10-11-at-09-30-00.jpeg

whatsapp-image-2023-10-11-at-09-30-10.jpeg

whatsapp-image-2023-10-11-at-09-30-23.jpeg

whatsapp-image-2023-10-11-at-09-30-32.jpeg

Öne Çıkanlar
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti Ekonomi
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Metruk binadaki yangın D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi Gündem
Metruk binadaki yangın D-100 Karayolu'nda trafiği kilitledi
Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı Siyaset
Süleyman Soylu villa iddialarını yalanladı
Bu kehanet gerçekleşirse hepimiz yandık Gündem
Bu kehanet gerçekleşirse hepimiz yandık
Thai lime kabuğuyla birlikte tüketiliyor almak için bahçede sıra oluşuyor. Bu limonun içi de dışı da aynı renk Gündem
Thai lime kabuğuyla birlikte tüketiliyor almak için bahçede sıra oluşuyor. Bu limonun içi de dışı da aynı renk
Mübarek otu doğum sürecindeki ağrı ve sancıya iyi gelir Şifalı Bitkiler
Mübarek otu doğum sürecindeki ağrı ve sancıya iyi gelir
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı