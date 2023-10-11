Kenan Sofuoğlu F1 spikeri Serhan Acar'a yazıklar olsun dedi. Sosyal medya ayağa kalktı

2023 Formula 1 Şampiyonası'nın 18'inci ayağı geçtiğimiz hafta sonu Katar’da gerçekleşti.

Hollandalı pilot Max Verstappen’in şampiyonluğunu ilan ettiği yarışı Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve 4 yaşındaki oğlu Zayn de yerinden izledi.

Kenan Sofuoğlu yarış sırasında ekrana gelen Zayn'ın ismini söylemeyen F1 spikeri Serhan Acar’a tepki gösterdi.

Sofuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sana yazıklar olsun. Zoruna mı gitti?" dedi.

Sofuoğlu daha sonra bir takipçisinin yorumuna da "O arkadaşın zoruna gitmiştir Zayn'ı orada görmek" ifadelerini kullandı.

Eski AKP Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.