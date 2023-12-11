4 yaşındaki oğluna 26.6 milyon TL değerindeki elektrikli Rolls Royce Spectre kullandırdı

Eski AKP Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, babasının kullandırdığı araçlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kendisi şimdiye kadar birbirinden ilginç sürüş deneyimleri yaşadı.

Zayn Sofuoğlu geçtiğimiz haftalarda ilk resmi yarışına çıktı ve bu yarışı birincilikle tamamladı.

Sofuoğlu şimdi de oğlu Zayn'in elektrikli Roll-Royce kullandığı anları "Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn" notu ile paylaştı.

25 milyon TL değerindeki aracı kullandığı o video kısa sürede gündem oldu.

Video kısa sürede yayılırken sosyal medya kullanıcılarından farklı yorumlar aldı.

DAHA ÖNCE DE TIR KULLANDIRDI

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn şimdi de 20 metrelik tır kullandı. Küçük Zayn’ın iki arazi aracı ile bir minibüs yüklü tırı kullandığı görüntüler, sosyal medya hesabından “1 tekerden 18 tekere” ifadeleriyle paylaşıldı. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan paylaşımın kısa sürede onbinlerce kişiye ulaştığı görüldü.