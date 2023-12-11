4 yaşındaki oğluna 26.6 milyon TL değerindeki elektrikli Rolls Royce Spectre kullandırdı

Kenan Sofuoğlu, 4 yaşındaki oğlu Zayn’a, 26.6 milyon TL değerindeki elektrikli Rolls Royce Spectre kullandırdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
4 yaşındaki oğluna 26.6 milyon TL değerindeki elektrikli Rolls Royce Spectre kullandırdı

Eski AKP Sakarya Milletvekili ve motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu Zayn, babasının kullandırdığı araçlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Kendisi şimdiye kadar birbirinden ilginç sürüş deneyimleri yaşadı.

s-3d190b526d8d28638f43b320287fb44393aa5670.jpg

Zayn Sofuoğlu geçtiğimiz haftalarda ilk resmi yarışına çıktı ve bu yarışı birincilikle tamamladı.

Sofuoğlu şimdi de oğlu Zayn'in elektrikli Roll-Royce kullandığı anları "Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn" notu ile paylaştı.

ekran-goruntusu-2023-12-11-171453.jpg

ekran-goruntusu-2023-12-11-171545.jpg

25 milyon TL değerindeki aracı kullandığı o video kısa sürede gündem oldu.

Video kısa sürede yayılırken sosyal medya kullanıcılarından farklı yorumlar aldı.

4-yasindaki-zayn-sofuoglu-25-milyonluk-araci-surdu-7211-webp.jpg

DAHA ÖNCE DE TIR KULLANDIRDI

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğlu Zayn şimdi de 20 metrelik tır kullandı. Küçük Zayn’ın iki arazi aracı ile bir minibüs yüklü tırı kullandığı görüntüler, sosyal medya hesabından “1 tekerden 18 tekere” ifadeleriyle paylaşıldı. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan paylaşımın kısa sürede onbinlerce kişiye ulaştığı görüldü.

İlgili Haberler
Kenan Sofuoğlu F1 spikeri Serhan Acar'a yazıklar olsun dedi. Sosyal medya ayağa kalktı
4 yaşındaki küçük çocuğuna tır kullandırdı...
4 yaşındaki küçük çocuğuna tır kullandırdı...
Üç yaşında Tır kullanıyor. Görenlerin ağzı açık kaldı
Kenan Sofuoğlu'nun 4 yaşındaki oğlu 1000 beygirlik arabayla şov yaptı. Hık demiş babasının burnundan düşmüş
AKP'li Kenan Sofuoğlu 3 yaşındaki çocuğuna villada Ferrari kullandırdı. Cemal Enginyurt isyan etti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti Ekonomi
Çalışan emeklilerin alacağı 5000 liralık ikramiye bu sıralamaya göre verilecek. Merakla beklenen tarih netleşti
Kahramanmaraş etkili sağanak yağış altında Gündem
Kahramanmaraş etkili sağanak yağış altında
Fenerbahçe TFF'ye gönderdiği mektubu açıkladı Spor
Fenerbahçe TFF'ye gönderdiği mektubu açıkladı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Sobayı tinerle yakmak isteyen çocuk hayatını kaybetti Yaşam
Sobayı tinerle yakmak isteyen çocuk hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Taşlar, sopalar havada uçuştu Gündem
Arazi anlaşmazlığı kavgasında ortalık savaş alanına döndü. Taşlar, sopalar havada uçuştu
İsrail saldırılar sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bini aştı Dünya
İsrail saldırılar sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bini aştı