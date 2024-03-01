Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı

Lansman ve kış testi süreçlerinin ardından 24 yarışlık 2024 Formula 1 sezonu Bahreyn GP ile resmen başladı.

Türkiye saati ile 19:00'da gerçekleşen sezonun ilk sıralama seansında pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu. Verstappen ve Red Bull, sıralamaların son seansına kadar hiçbir seansı lider bitirmemişti ancak günün en kritik seansında zirveye çıkarak pole pozisyonunu aldılar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.228 sn arkasında 2. olurken George Russell pole pozisyonunun 0.306 saniye arkasında 3. oldu. Böylece gridde ilk üç sırayı farklı takımların sürücüleri elde etmiş oldu.

Bahreyn GP'de pole pozisyonu son şampiyon Max Verstappen'in oldu.

Max Verstappen (1.29.179)

Charles Leclerc (+0.228)

George Russell (+0.306)







