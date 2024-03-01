Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı

Kaynak: Haber Merkezi
Böylesi görülmedi. 0.228 ile ilk cep kaçtı
Sezonun ilk pole pozisyonunun sahibi Verstappen'in!

Lansman ve kış testi süreçlerinin ardından 24 yarışlık 2024 Formula 1 sezonu Bahreyn GP ile resmen başladı.

Türkiye saati ile 19:00'da gerçekleşen sezonun ilk sıralama seansında pole pozisyonu Max Verstappen'in oldu. Verstappen ve Red Bull, sıralamaların son seansına kadar hiçbir seansı lider bitirmemişti ancak günün en kritik seansında zirveye çıkarak pole pozisyonunu aldılar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.228 sn arkasında 2. olurken George Russell pole pozisyonunun 0.306 saniye arkasında 3. oldu. Böylece gridde ilk üç sırayı farklı takımların sürücüleri elde etmiş oldu.
Bahreyn GP'de pole pozisyonu son şampiyon Max Verstappen'in oldu.

Max Verstappen (1.29.179)
Charles Leclerc (+0.228)
George Russell (+0.306)

ghmj1eixyaeckqu.jpg



İlgili Haberler
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması
Verstappen F1 ABD Grand Prix'sini kazandı
Verstappen F1 ABD Grand Prix'sini kazandı
F1 pilotu Lewis Hamilton'dan flaş Gazze açıklaması
F1 pilotu Lewis Hamilton'dan flaş Gazze açıklaması
Kenan Sofuoğlu F1 spikeri Serhan Acar'a yazıklar olsun dedi. Sosyal medya ayağa kalktı
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
F1 Katar Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
Son Haberler
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada Gündem
Rize'de park halindeki 2 otomobil yandı; o anlar kamerada
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması Spor
Yusuf Sarı'dan olay yaratan Samet Aybaba açıklaması
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 2 altın Spor
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 2 altın
İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 107 göçmen yakalandı Gündem
İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı, 107 göçmen yakalandı
Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu Ekonomi
Doların yıl sonunda kaç lira olacağını açıkladılar. Banka devinden flaş Türkiye raporu
Fatih Altaylı Süper Lig maçlarını TRT’nin nasıl yayınlayacağını açıkladı Spor
Fatih Altaylı Süper Lig maçlarını TRT’nin nasıl yayınlayacağını açıkladı