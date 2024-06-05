Kenan Yıldız başardı

Bu sezon Juventus’ta gösterdiği performans ve attığı goller ile hepimizi gururlandıran Kenan Yıldız yüzümü gülümsetmeye devam ediyor.

GOLDEN BOY'A ADAY GÖSTERİLDİ

Milli yıldızımız Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi.

İtalyan Tuttosport tarafından yapılan Golden Boy ödülleri Avrupa’da genç futbolcular için düzenlenen en önemli ödüllerden biri olarak kabul ediliyor.

SON KAZANAN BELLINGHAM

Bu ödülün son kazananı 2022-2023 sezonunda Borussia Dortmund ve Real Madrid’de harikalar yaratan Bellingham olmuştu.

PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 39 maça çıkan Kenan Yıldız süre aldığı 1686 dakikada 6 gol 2 asist kaydetti.