Kenan Yıldız Serie A'da ayın oyuncusu seçildi!

Kaynak: Haber Merkezi
İtalya Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, bir başarıya daha imza attı. Yıldız kanat oyuncusu, Serie A'da ayın oyuncusu seçildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, gösterdiği performansla ayın futbolcusu seçildi.

Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım formasıyla dikkat çeken Kenan Yıldız, Juventus'un Parma karşısında aldığı 2-0'lık galibiyette yaptığı 2 asistle öne çıkmıştı.

kenan-yildiz-juventus-2024-2025-1724148963-145708.jpg

SERIE A'DAN AÇIKLAMA

Serie A resmi hesabından yapılan açıklamada, "Taraftar oylaması, Juventus oyuncusu Kenan Yıldız'a sezonun ilk Ayın Oyncusu ödülünü kazandırdı. Parma'ya karşı açılış maçında yaptığı iki asist, Yıldız'ın teknik yeteneğini ve klasını sergiler vaziyetteydi. Henüz 20 yaşındayken Juventus için 10 numaralı formayı giymek sadece büyük bir sorumluluk değil, aynı zamanda kulüp tarafından Yıldız'ın karizmasının, olgunluğunun ve olağanüstü potansiyelinin de tescillenmesi demek. Yıldız bugün taraftarları nasıl heyecanlandıracağını bilen yeni nesil oyuncuların sembol isimlerinden biri." ifadeleri yer aldı.

