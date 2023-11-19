Kenan Yıldız'ın büyük sırları. Kimsenin bilmediklerini Volkan Aliakar açıkladı

Volkan Aliakar, A Milli Takımımızın yeni yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili yazı kaleme aldı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Kenan Yıldız'ın büyük sırları. Kimsenin bilmediklerini Volkan Aliakar açıkladı

Almanya'yı dize getiren A Milli Takımımız'da tüm oyuncularımız övgüyü sonuna kadar hak etti. Hepsinin emeğine, ayaklarına sağlık.

Ama biri vardı ki sahada parıl parıl parlıyordu. Evet Kenan Yıldız'dan bahsediyoruz.

A Milli Takım formasını ilk kez Hırvatistan karşısında giydi 18 yaşındaki yetenek. 5 dakika süre aldı, heyecanını üzerinden attı.

Almanya maçına ilk 11'de çıktı, kendisini izleyenleri hayran bıraktı. O ne goldü be! Gözlerimizin pası silindi.

Şimdi herkes ondan bahsediyor. Kim bu Kenan? Nerede yetişti? Juventus'a nasıl transfer oldu? Neden Türkiye'yi seçti?

4 Mayıs 2005 doğumlu Kenan Yıldız, futbola Regensburg altyapısında başladı. Kısa sürede hemen farklı bir yetenek olduğu görüldü ve Bayern Münih altyapısına transfer edildi.

3 yıl boyunca Alman devinde forma giyen Kenan Yıldız artık herkesin gözdesiydi. Bayern Münih'in sözleşme yenileme teklifini kabul etmedi Temmuz 2022'de Juventus'a imza attı.

İtalyan temsilcisindeki ilk sezonunda B takım ile maçlara çıktı. 30 Ağustos 2023'te sözleşmesi 2027'ye kadar uzatıldı.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri onu yakından takip ediyordu. 7 Kasım 2023 Salı gününden itibaren Kenan'ı, Juventus A Takımı'nın kadrosuna dahil etti. Şu ana kadar 5 maçta forma şansı buldu, 41 dakika süre aldı.

İtalyanlar, Kenan'a hayran. Almanya maçından sonra Kenan için "Almanya'nın dünyasını kararttı" başlığını kullandılar. Attığı gol ve sevincini de efsane İtalyan futbolcu Alessandro Del Piero’ya benzettiler.
Ay-Yıldızlı formayı U17 Milli Takımı'nda giymeye başladı. Tabi Almanlar da Kenan'ın peşindeydi. Ama o yaplan teklifi elinin tersiyle itti, milli takım tercihini Türkiye'den kullandı. Kenan bu konuda, "Annem Alman, babam Türk. U17'den beri Türkiye için oynuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum" diyor.

Bu sözler bana Nuri Şahin'i hatırlattı. Ne demişti Nuri; "Almanya'yı seçen arkadaşlarımıza saygı duyuyorum, ancak benim için milli takım tercih yapabileceğiniz bir yer değil. Ya Türk'sündür ya değilsindir."

O da böyle yaptı ve Türkiye için oynamayı istedi. Şans o ki, Kenan Yıldız da tıpkı Nuri Şahin gibi ilk golünü Almanya'ya attı.

Yolun açık olsun Milli Takımımız'ın yeni "Yıldız"ı.

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