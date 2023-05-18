Merkez Bankası rezervlerinde korkunç kayıp. Tam 9,5 Milyar dolar

Uçtu uçtu Merkez Bankası'nın rezervleri uçtu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri bir haftada inanılması güç bir miktarda geriledi. İşte o rakam.

Merkez Bankası rezervlerinde korkunç kayıp. Tam 9,5 Milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. İşte o rapor Merkez Bankası rezervlerindeki büyük düşüşü gözler önüne serdi. TCMB'nin rezervleri bir haftada tam 9,5 Milyar dolar eridi.

Buna göre, 12 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 597 milyon dolar azalışla 60 milyar 815 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 5 Mayıs'ta 68 milyar 412 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 408 milyon dolar azalarak 45 milyar 720 milyon dolardan 44 milyar 312 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 12 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 5 milyon dolar azalışla 114 milyar 132 milyon dolardan 105 milyar 127 milyon dolara indi.(AA)

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