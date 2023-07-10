Kendi kazdığı kuyuya düşen AKP

Tıpkı Kahramanmaraş depremi gibi oldu.

Zamlar gece yarısı geldi.

Gece saat 3.5’da gelen zamlar gerçekten deprem gibi. Motorlu taşıtlar vergisinden tutunda KDV oranının yükseltilmesine kadar.

Hele harçlar resmen halkı enkaz altında bıraktı.

Peki zam depremi bu kadar mı?

Bunun artçı şoku olmayacak mı?

Elbette olacak! Şu an yapılan zamlar daha büyük zamların sadece fragmanı.

Depremde derler ki, artçısı esas depremden büyük olamaz.

Ama bu zam depreminin artçıları daha büyük olacak!

Çünkü bu zamlar bu krizden çıkmamıza yetmeyecek.

Sırada çok daha büyük vergiler ve harçlar gelecek.

Otoyollardan alınan ücretlerde ciddi bir artış bekleniyor.

Yine “benim evim bu kadar değerlendi” diye sevinenlere sürpriz geliyor.

Konutlardan alınacak vergilerde yeni bir düzenleme bekleniyor.

Yine de bunlar kurtarmayacak.

AKP’nin aslında seçim öncesi kurduğu tuzağa kendisinin düştüğünü görüyoruz.

Seçim öncesi ilk dönem seçimi kendilerinin de kazanacaklarını düşünmüyorlardı. Bu nedenle bol keseden dağıttılar.

Öyle bir dağıttılar ki, AKP yerine gelecek iktidarı zor durumda bırakmak için.

Bu altından kalkılmayacak bir hasar!

Şimdi AKP seçim öncesi kurduğu ve içine düştüğü tuzaktan kurtulmaya çalışıyor.

İşi çok ama çok zor.

Türkiye’nin bu krizden kurtulmak için değil günü kurtarmak için daha çok acı reçeteyi bu halka sunmak zorunda.

Hazır olun çünkü zamlar canımızı çok daha yakacak.

Hak ettik mi?

Elbette hak ettik! AKP’nin bu acı reçeteyi bize uygulayacağını herkes biliyordu.

Sonuç olarak ülkenin yüzde 52’si bu reçeteyi kabul etti.

Ne diyelim geçmiş olsun(!)