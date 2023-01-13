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Kendi kendini park eden 11 otomobil

Otomatik olarak park yerine kendisi girebilen, tek tuşla park işlemini sağlayan otomobiller belli oldu. İşte o liste...

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 16:53
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Kendi kendini park eden otomobiller listesi

Kendi kendini park eden 11 otomobil
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TeknolojiOku.com'dan alınan bilgilere göre; otomobillere kendi kendine park etme özelliği eklendi.

KENDİ KENDİNE PARK EDEN ARAÇLAR

Şu anda teknolojinin gelişmesine rağmen Türkiye'de kendine kendine park yapabilen araç bulunmuyor. Ancak günümüzde kendi kendine park eden araçların üretilmiş olduğu biliniyor. 

Tek tuşla ya da komutla park yerini tespit eden otomobiller özellikle büyük şehirlerdi park yeri bulma ve dar yerlere aracı park edebilme konusunda sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

İŞTE ARAÇLARIN LİSTESİ

2022 Jeep Grand Wagoneer

2022 Hyundai Sonata Hybrid

2022 Hyundai Tucson

2023 Lincoln Navigator

2022 Hyundai Tucson Hybrid

2023 Ford F-150

2022 Jeep Wagoneer

2022 Mercedes-Benz S-Class

2022 Lucid Air

2022 Mercedes-Benz EQS

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