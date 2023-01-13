Kendi kendini park eden 11 otomobil

TeknolojiOku.com'dan alınan bilgilere göre; otomobillere kendi kendine park etme özelliği eklendi.
KENDİ KENDİNE PARK EDEN ARAÇLAR
Şu anda teknolojinin gelişmesine rağmen Türkiye'de kendine kendine park yapabilen araç bulunmuyor. Ancak günümüzde kendi kendine park eden araçların üretilmiş olduğu biliniyor.
Tek tuşla ya da komutla park yerini tespit eden otomobiller özellikle büyük şehirlerdi park yeri bulma ve dar yerlere aracı park edebilme konusunda sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.
İŞTE ARAÇLARIN LİSTESİ
2022 Jeep Grand Wagoneer
2022 Hyundai Sonata Hybrid
2022 Hyundai Tucson
2023 Lincoln Navigator
2022 Hyundai Tucson Hybrid
2023 Ford F-150
2022 Jeep Wagoneer
2022 Mercedes-Benz S-Class
2022 Lucid Air
2022 Mercedes-Benz EQS
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