14 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Otomotiv
  • >
  • Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu. Bakın zirveyi kim kaptı

Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu. Bakın zirveyi kim kaptı

2023 Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:19
Takip Et

Avrupa'da 2023 Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu

Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu. Bakın zirveyi kim kaptı
+
Aa
-

Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü 328 puan alan Jeep Avenger aldı. 

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Jeep Avenger, toplam 57 jürinin 21 tanesinden en iyi puanı alarak toplamda 328 puan ile birinci oldu.

Kompak modele en çok yaklaşan isim 241 puanla Volkswagen ID Buzz olurken, Nissan Ariya da 211 puanla üçüncü sırada yer aldı.

İŞTE LİSTE:

JEEP AVENGER ÖZELLİKLERİ

Jeep Avenger, Stellantis çatısı altında yer alan Peugeot e-2008 ve Opel Mokka-e modelleri gibi eCMP platformunu kullanıyor. 4076 mm uzunluğa sahip olan model, Renegade'den 154 mm daha kısa. Kompakt modelde 154 hp güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor.

54 kWsa bataryadan güç alan Jeep Avenger, WLTP'ye göre 400 kilometre sürüş menzili sunuyor. 100 kW mod 4 kablo ile yapılan hızlı şarj, modelin bataryasını 24 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa ulaştırabiliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
1
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿Biraya indirimcik geldi. Bakın ne kadar oldu
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
2
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
3
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿Weghorst Manchester formasını giydi: Poz verdi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
4
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿AKP'li belediye vatandaşların dairelerine çöktü. AKP'nin yüzde 75 oy aldığı mahallede 5 katlı binaya 1 milyon 475 TL değer biçildi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
5
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿ABD'den Türkiye'ye F-16 satışında flaş adım: Biden yönetimi Kongre'den onay istedi
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Cemal Enginyurt'tan Süleyman Soylu için şok iddia
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
7
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Şahan Gökbakar'dan 'Kemal Sunal' açıklaması
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Kabataş ve Esenyurt'ta taksicilere dayak
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿Sahil Güvenlik Ekipleri bir haftada 806 kaçak göçmen yakaladı
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿ABD'de fırtına: 8 kişi öldü
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.