Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün sahibi belli oldu. Bakın zirveyi kim kaptı

Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünü 328 puan alan Jeep Avenger aldı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Jeep Avenger, toplam 57 jürinin 21 tanesinden en iyi puanı alarak toplamda 328 puan ile birinci oldu.

Kompak modele en çok yaklaşan isim 241 puanla Volkswagen ID Buzz olurken, Nissan Ariya da 211 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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JEEP AVENGER ÖZELLİKLERİ

Jeep Avenger, Stellantis çatısı altında yer alan Peugeot e-2008 ve Opel Mokka-e modelleri gibi eCMP platformunu kullanıyor. 4076 mm uzunluğa sahip olan model, Renegade'den 154 mm daha kısa. Kompakt modelde 154 hp güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor.

54 kWsa bataryadan güç alan Jeep Avenger, WLTP'ye göre 400 kilometre sürüş menzili sunuyor. 100 kW mod 4 kablo ile yapılan hızlı şarj, modelin bataryasını 24 dakikada yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa ulaştırabiliyor.