Kendini mehdi ilan eden Adanalı'dan adliyede bıçaklı eylem

Kaynak: İHA
Kendini mehdi ilan eden Adanalı'dan adliyede bıçaklı eylem

Adana'da, kendisini "Mehdi" olarak tanıtan bir kişi adliyede bıçaklı eylem yaptı. Müslüm Şahin olduğunu öne süren şahıs, polisi tehdit ettikten sonra bıçağı teslim edip gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki adliye binasında kendisini "Mehdi" olarak tanıtan Müslüm Şahin adlı bir kişi, polis kontrol noktasında bıçak çıkartarak eylem yaptı. Şahin, "Kardeşlerim, beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir" dedikten sonra bıçağı kınına sokarak polise teslim etti.

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