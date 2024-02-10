Kabızlığı yerle bir eden karışım ortaya çıktı. Mucize sayesinde korkulu rüyası bitecek

Sosyal medya hesaplarından paylaştıkları hayat kurtaran ipuçlarıyla takipçilerinin ilgisini çeken yabancı fenomenlerden biri, kabızlık sorununu ortadan kaldırdığını iddia ettiği bir karışımı duyurdu.

Bu karışımın ana malzemeleri ise sadece portakal ve tarçın.

Portakal, içerdiği yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren ve hastalıklara karşı koruyan bir meyve olarak biliniyor. Ayrıca lifli yapısı ve posası sayesinde sindirim sistemini düzenleyen ve kabızlığı önleyen bir etkiye de sahip.

Sosyal medyada viral olan videoda, kadın fenomen, portakalın kabuğuyla birlikte tarçına bulayarak yediğini ve bu sayede kabızlık sorunundan tamamen kurtulduğunu söylüyor.

Bu yöntemi denemek isteyenlerin ise yapması gerekenler çok basit:

- Bir yemek kaşığı tarçını bir tabağa dökün.

- 2-3 dilim portakalı tarçının üzerinde gezdirin ve portakalın her yerine tarçın yapıştırın.

- Portakalı kabuğuyla birlikte yiyin ve ardından bir bardak su için.

Bu karışımın kabızlığa gerçekten çare olup olmadığı ise henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Ancak portakalın kabızlığı önlemeye yardımcı olduğu bir gerçek.

KABIZLIK NEDİR VE NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması sonucunda ortaya çıkan ve sık rastlanan bir sağlık sorunudur. Kabızlık yaşayan kişilerde dışkı çok sert veya çok küçük olabilir ve tuvalet yaparken zorlanma hissedilebilir. Haftada üçten az dışkılama ihtiyacı duymak kabızlık olarak tanımlanır.

Kabızlığın nedenleri arasında yetersiz sıvı alımı, lifli gıdaların az tüketilmesi, hareketsizlik, bazı ilaçların yan etkisi, stres, hamilelik, yaşlanma, bağırsak hastalıkları veya tümörler gibi faktörler sayılabilir.

Kabızlığın tedavisinde ise bol sıvı tüketmek, lifli gıdaları artırmak, düzenli egzersiz yapmak, tuvalet alışkanlığını geliştirmek ve doktor tavsiyesiyle laksatif kullanmak gibi yöntemler uygulanabilir.

Kabızlık uzun süre devam ederse veya dışkıda kan, kilo kaybı, kansızlık veya ağrı gibi belirtiler görülürse mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Çünkü bu durumlar kabızlığın altında ciddi bir hastalığın yattığını gösterebilir.