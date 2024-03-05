Çetinsaya: Deprem gerçeği var, kentsel dönüşüm hızlanmalı

İnşaat sektöründe Avrupa Konutları markası ile tanınan Artaş Holding, farklı sektörlerde yeni projelere hız vermeye hazırlandığını açıkladı. 1977 yılında işadamı Süleyman Çetinsaya tarafından kurulan Artaş Holding, 45 yıldır gayrimenkul, perakende, turizm sektöründe hizmet veriyor.

Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Radisson Collection Vadistanbul’da düzenlenen toplantıyla basınla bir araya geldi. Şirketin gelecek projeksiyonu, çalışmaları ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi veren Çetinsaya, açıklamalarında deprem gerçeğine ve dönüşümün hız kazanmasının gerekliliğine vurgu yaptı.

‘DEVLETİN MUTLAKA ÇÖZÜMÜ OLMALI’

Mali gücü yetersiz, tecrübesiz firmalarca yarım bırakılan birçok konut projesinin de atıl beklediğine dikkat çeken Çetinsaya, “Sadece İstanbul’da atıl yarım kalmış, hukuki süreçlere takılmış 100 bin konut var. Çoğunlukla kaba inşaatı bitmiş öylece bekliyor. Bu konutları mutlaka sisteme dahil edilmesi gerekiyor. Bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Buna da devlet çare bulacak. Herkes bir araya gelecek. 100 bin konutta mağdur edilen vatandaşın durumu ne olacak? Ben bunu yetkililere söylediğimde hukuka intikal etmiş deniliyor. Hukuk süreci ise yıllarca devam ediyor. Vatandaş parasını ödemiş hukuka gidecek elbette. Benim çözümüm yok elbette, devletin çözümü olmalı” diye konuştu.

Çetinsaya, “2024 yılında faiz yüksekliğinden kaynaklı konut alım- satımı durma noktasına kadar geldi. Yüzde 45-50 faiz olursa inşaat sektörü buna devam edemez. Şu an durağanlık yaşıyoruz” diye konuştu.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPMANIN YOLU ÖZVERİDİR’

Deprem gerçeğinde devletin yaptığı kentsel dönüşüm için yaptığı çalışmaların doğru olduğuna vurgu yapan Çetinsaya, şunları anlattı: “Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil. Hem maddi hem de manevi tarafları var. Vatandaşların evlerinde anıları var, alttaki komşunun çocukları var. Onu da düşünmek gerekiyor. Maliyetler pandemiden bu tarafa 3-4 kat çok artmıştır. Pandemi dünyanın yaşam şeklini değiştirdi. Çalışma hayatını değiştirdi. Ofisler küçüldü o bakımdan devlet bir adım atıyor. Sana 1.5 milyon TL katkı sağlıyor. 700 bini hibe veriyor. 700 bin liranın da 2 yıl vadeli. O da paranın pul demektir. 100 bin lira da taşıma masrafını vereyim diyor. 24 ayda kiranı bunu karşılayalım diyor. Devletimiz ne yapabilir ki başka. Onun için bizimde bir adıma bir adım gitmemiz gerekiyor. Vatandaş diyor ki devlet yapsın devlet versin. Yok öyle bir şey. Biz vergi vereceğiz. Devlet sağlık mı savunma mı kentsel dönüşüm mü yapacak. Bu bir adımdır başlangıçtır. Evde bilezikleriniz var, atadan dededen kalan bir şeyler var yapacaksınız. Bu riskten kurtulmanın kentsel dönüşüm yapmanın yolu özveridir.”

2024 YILINDA 6 PROJE TESLİM EDİLİYOR

Gayrimenkul projelerini hayata geçiren Artaş Holding, Avrupa Konutları Saklıvadi, Avrupa Konutları Esentepe, Artaş Ticaret ve Sanayi Merkezi, Avrupa Residence Yamanevler, Avrupa Konutları Ata ve Avrupa konutları Yeni Mahalle olmak üzere 6 projesini 2024 yılı içerisinde teslim edeceğini açıkladı. Avrupa Konutları projelerinde bugüne kadar 40 bine yakın konutu tamamlayan Artaş Holding, 821 bin metrekare büyüklüğü sahip binlerce dairenin bu yıl da teslimini yapacak. Binlerce aileyi ev sahibi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Çetinsaya, “Holding olarak bize güvenen her bir insanımıza hem konforlu bir yaşam alanı sunuyor, hem de kazançlı bir yatırım imkanı tanıyoruz” dedi.

‘BORSAYA ALIŞMAYA BAŞLADIK’

Avrupakent GYO hisselerine ilişkin değerlendirmede bulunan Çetinsaya, "Aralık ayında ilk açıldı. Biz hep yukarıya çıksın beklentisi içindeydik. Biz şimdi borsaya alışmaya başladık. Şu an 48-50 civarında ama. Genel kurulumuz olan 4 Nisan’dan sonra daha iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Hisse senedine uzun vadeli bakıyorum, benim ortağım olsun istiyorum. Uzun süreli olsun, kira geliri gibi ben sana dağıtacağım. Bugün 47 GYO var. Temettü dağıtan diyen sadece biziz. Şirketin değeri 1 milyar dolar. biz gayrimenkule ortak ediyoruz” diye konuştu.

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ EDIS’E YATIRIM YAPTI

2024 kapasitelerini doldurduklarını ifade eden Çetinsaya, yeni projeler hakkında bilgi verdi. Çetinsaya, “2025 yılında 4 yeni projeyi daha hayata geçireceğiz. Şişli ve güneşli’de yeni projelerimiz var. 3 bin 500 konutluk projemiz olacak. 125 dönüm üzerine Temas World’u teslim edeceğiz” dedi.

Faaliyet gösterdiği sektörlerde yüksek potansiyelli yatırımlara imza atan Artaş Holding, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları hakkında KOBİ’lere destek vermek amacıyla Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurdu. Büyüme ve katma değer üretme potansiyeli olan şirketlere yatırım yapma stratejisi ile kurulan Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, girişim ekosistemine katkı sağlamayı amaç edinirken; Türkiye’nin ekosistemine odaklanmayı amaçlıyor.

Artaş Holding bu anlamda ilk yatırımını, yüksek teknolojiyle depremi yerinde tespit eden, deprem öncesi bölgeye uyarı gönderen ve otonom tedbir alınmasını sağlayan entegre bir sistem olan EDIS’e yaptı. EDIS sistemi hali hazırda Emlak Konut GYO ve özel sektör konut projeleriyle birlikte alışveriş merkezleri, hastaneler ve sanayi sitelerinde kullanılırken önümüzdeki dönemde tüm yapılara entegre edilmesi planlanıyor. Artaş Holding, Artaş Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’yla ülke için stratejik öneme sahip projelere önemli katkılar sağlamayı hedefliyor.