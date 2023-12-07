Kenya İsrail'e tarım işçisi gönderecek

Afrika ülkesi Kenya, Malavi'den sonra İsrail'e 1500 tarım işçisi göndereceğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Kenya İsrail'e tarım işçisi gönderecek

Kenya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail’e tarım arazilerinde çalışması için 1500 işçi göndereceklerini duyurdu. İşçilerin 1500 dolar net gelirle çalışacağı ve 3 yıllık sözleşme yapılacağı belirtildi.

Kenya'nın kararı diğer Afrika ülkesi Malavi'nin bu ülkeye 5 bin genci gönderme kararı almasının ardından geldi.

Yaklaşık 220 kişiyi geçen ay sonunda İsrail'e gönderen Malavi, bu sayının 5 bini bulacağını açıklamıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların ardından binlerce Taylandlı işçi İsrail'den tahliye edilmişti.

Çalışacak yabancı işçi bulmakta zorlanan İsrail, Afrika ülkeleriyle temas kurmaya başlamıştı.

Malavili sivil toplum örgütleri ve siyasetçiler, vatandaşlarının güvenliği olmadığı için hükümetin yaptığı anlaşmayı eleştirmişti.

Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı Gündem
Yabancı öğrencileri üniversiteye parayla kayıt eden şirket ortaya çıktı
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar Teknoloji
İşte GTA 6’nın fragmanında gerçek hayattan alınan anlar
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı Spor
TFF, Oktay Derelioğlu'na yapılan saldırıyı kınadı
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı Gündem
Firari FETÖ hükümlüsü Siirt’te yakalandı
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar Gündem
Köpekleri öldüresiye dövüştürüp tezahürat yaptılar
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti Magazin
Ata Demirer zayıflama sırrını açıkladı. 5 ayda 22 kilo vermişti
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu Ekonomi
Borsada bankacılık endeksinde negatif seyir. Kayıp yüzde 4'ü buldu