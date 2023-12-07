Yüzbinlerce İsrailli ülkesini terk etti. İsrail basını açıkladı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 370 bin İsraillinin ülkesini terk ettiği belirtildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yüzbinlerce İsrailli ülkesini terk etti. İsrail basını açıkladı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 370 bin İsraillinin ülkesini terk ettiği belirtildi.

İsrail'de yayın yapan "The Times of Israel" gazetesi, 7 Ekim'den bu yana ülkeden ayrılan İsraillilere ilişkin bir haber yayımladı.

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EKİM’DE 230 BİN KASIMDA 140 BİN KİŞİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

İsrail Nüfus ve Göç İdaresi verilerine dayandırılan habere göre, Ekim’in son üç haftasında 230 bin 309, Kasım ayında da 139 bin 839 kişi olmak üzere toplamda 370 bin 148 İsrail vatandaşı ülkeyi terk etti.

Bu rakamlara işçi, göçmen ve diplomatların dahil edilmediğine dikkat çekilen haberde, 7 Ekim'den 29 Kasım'a kadar yaklaşık 2 bin kişinin de İsrail'e göç ettiği vurgulandı.

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İSRAİL’E GÖÇ SAVAŞ NEDENİYLE AZALDI

Savaşın patlak verdiği döneme kadar bu yıl aylık ortalama 4 bin 500 kişinin İsrail'e göç ettiğine işaret edilen haberde, 7 Ekim sonrasında bu rakamlarda yüzde 70 oranında azalma görüldüğü belirtildi.

Haberde bu veriler ışığında, "Savaşın İsrail'e göçü durdurmadığı ancak önemli ölçüde azalttığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

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