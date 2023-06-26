TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı

İHA

Kaza TEM Otoyolu Küçük Melen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Celal G. idaresindeki araç seğir halindeyken önünde yavaşlayan İbrahim S. idaresindeki araca duramayarak çarptı. Yine aynı istikametteki Mustafa H. idaresindeki araç Murat S. idaresindeki araç Bilgen G. idaresindeki araç da duramayarak önündeki araca çarpması neticesi 5 araçlı zincirleme, yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar ile bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada bir aracın sürücüsü Celal G. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Mine G. ile Esra S. hafif şekilde yaralandı.

UZUN ARAÇ KONVOYU OLUŞTU

TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazası ardından bayram nedeniyle yoğunluk olan otoyolda uzun araç konvoyu oluştu. Polis ekiplerinin çekici yardımı ile araçları yoldan kaldırmasıyla yol trafiğe tamamen açıldı. Yoldaki araç yoğunluğu kısa bir süre sonra azaldı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.