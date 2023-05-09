Kepekten kurtulmanın bitkisel yöntemi

Bir fincan suyun içine kekik ve biberiye iki çay kaşığı ekleyip kaynatın. 10 dakika boyunca demleyip süzün ve 10 dakika boyunca demleyip süzün ve soğumaya bırakın. Hazırladığınız sıvıyı, kafa derinize masaj yaparak uygulayın ve bir süre durulamayın.

Çay ağacı yağı ile kafa derinize masaj yapmak enfeksiyonu önlemekte yararlı olabilir.

KEPEKTEN KURTULMANIN DİĞER YOLLARI

Biliyoruz, kepek sorunu kadın erkek demeden herkesin baş belası oluyor, bununla baş etmek için türlü çeşit yol deneniyor ve ne yazık ki birçoğu hüsrana uğratmaktan başka bir işe yaramıyor. Bu yüzden istedik ki içinde ne olduğunu bile bilmediğiniz kimyasallarla dolu bir çuval ürün almak yerine daha doğal yöntemleri deneyin, saç derinize zarar vermeden, kendinizi hırpalamadan kepeklerden kurtulun.

SAÇLARINIZI SİRKELİ SUYLA DURULAYIN

Elma ya da üzüm fark etmez, sirke de kepek sorununu ortadan kaldırmada başta gelen isimlerden. Genişçe bir kabın içine ılık su doldurun, ardından içine sirke koyup karıştırın. Saçlarınızı güzelce yıkayıp duruladıktan sonra hazırladığınız bu sirkeli suyla da saçlarınızı güzelce durulayın. Sirke çok kötü kokar ama diyenlerin içini rahatlatacak bilgiyi de verelim, saçlarınız kuruduğunda kokudan eser kalmıyor. Yine de siz temkinli olmak isterseniz sirkeli suyun ardından duru suyla da son bir kez saçlarınızı durulayabilirsiniz. Saçtaki kepekten kurtulmak için yaygın olarak kullanılan bir malzeme olan zeytinyağından yararlanabilirsiniz

Zeytinyağını uyumadan önce ya da uzun saatler bu şekilde gezebileceğiniz bir günün erken saatlerinde saf zeytinyağıyla yağlayın ve ardından streç film ya da duş bonesiyle saçlarınızı sarın. Bu şekilde en az 4 saat bekleyin ve ardından güzelce durulayın.

Saç derinizin kuruması nedeniyle oluşabilecek kepek sorununu bu şekilde kolayca çözebilirsiniz.

Kullandığınız şampuanın içine bitkisel yağlar ekleyerek bu sorunla baş edebilirsiniz

Kepek sorunuyla baş edebilmeniz için öncelikle kullandığınız şampuanın sağlığınız için iyi bir şampuan olduğundan emin olun. Örneğin, şampuanınızın içinde sülfat ve paraben olmaması, mümkün olduğunca organik ya da bitkisel malzemeler içermesi önemli.

Böyle bir şampuanın ardından hala kepek sorununuz devam ediyorsa kullandığınız bu şampuanın içine 20 damla kadar nane yağı, biberiye yağı ya da lavanta yağı damlatın ve şampuanınızı bu şekilde kullanmaya başlayın. Bir süre sonra kepekler kendiliğinden yok olacaktır.

Aynı şekilde okaliptüs yağı da kepeğe karşı etkilidir, aklınızda bulunsun.

Saç derinize yoğurt sürerek kepek sorununu çözebilirsiniz

İlginç gelse de yoğurt, içindeki yararlı etken maddeler sayesinde saç sağlığına da olumlu etkilerde bulunuyor, özellikle kepek sorununu çözmede oldukça sık kullanılıyor.

Üstelik içine herhangi bir ekstra malzeme koymanıza bile gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. Duşa girmeden önce bir kase yoğurt alın ve güzelce çırpın. Ardından saçlarınızı yıkayıp durulayın ve ıslak saç diplerinize bu çırptığınız yoğurdu yavaş hareketlerle uygulayın.

Yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde bekledikten sonra saçlarınızı güzelce durulayın...

Bu uygulamayı haftada 1 kez uygulayarak 2-3 hafta içinde kepeklerin azaldığını, hatta neredeyse bittiğini görebilirsiniz.

Karbonattan destek alarak da bu sorunu kolayca aşabilirsiniz

Pratik her türlü temizliğin aranan ismi karbonat, bu kez saçlarınızı güzelleştirmeye geldi.

Dilerseniz şampuanınızın içine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar karbonat ekleyerek, dilerseniz de saçlarınızı yıkayıp duruladıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar karbonatı saç derinize zarif bir şekilde uygulayarak kepeklerden kurtulabilirsiniz.

Eğer saç derinize doğrudan uygulayacaksanız parmak uçlarınızla hafif hafif masaj yaparak uygulamaya ve hemen ardından saçınızı güzelce durulamaya da özen gösterin tabii.

Çam terebentin yağı kullanarak saçlarınızı çok daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz

Aktarlarda ya da kozmetik marketlerde kolayca bulabileceğiniz çam terentin yağı, saçları sadece kepeklerden kurtarmakla kalmıyor, her açıdan saçlarınızı daha güçlü bir hale getiriyor.

Çam terebentin yağını kuru saç diplerinize parmak uçlarınızla uygulayın. Ardından en az 2 saat bu şekilde bekletin. Bu süre içinde saçlarınızı streç film ya da duş bonesiyle sararsanız çok daha iyi olacaktır.

Ardından saçlarınızı güzelce yıkayıp durulayın.

Bu uygulama saç dökülmelerinizden tutun da kepeğe dek, saçlarınızla ilgili yaşadığınız birçok soruna çözüm olacak. Daha da ne yapsın zaten?

Aloe vera bitkisinin jeliyle saçlarınızı daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz

Çoğumuzun çocukluğumuzdan beri tanıdığı, kimilerininse ne yazık ki henüz evinde yetiştirme fırsatı bulamadığı aloe vera bitkisi, yaprağının içinde yer alan jelimsi yapı sayesinde cilt sorunlarının üstesinden gelmede üstüne tanımıyor.

Hal böyle olunca, kepekle mücadelede de hep bizim tarafımızda yer alıyor.

Aloe veranın yaprağından elde edeceğiniz jeli alın ve saç diplerinize zarif hareketlerle uygulayın, 20 dakika kadar beklettikten sonra saçlarınızı duru suyla güzelce yıkayın.

Eğer kepek sorununuz ciddi boyutlardaysa bu jeli şampuanınızın içine de ekleyebilirsiniz.

Saçlarınıza Hindistan cevizi yağı uygulayarak kepekleri yok edebilirsiniz

Tıpkı zeytinyağı gibi Hindistan cevizi yağı da sağlığımız için oldukça faydalı. Buna saç sağlığımız da dahil.

Güvenilir bir aktar ya da marketten Hindistan cevizi yağı alın ve saç diplerinize uygulayın. Bir süre yağladığınız saç diplerinize parmak uçlarınızla masaj yapın. Ardından güzelce yıkayıp durulayın.

Bu uygulama da saç derinizin nemlenmesini sağlayacağından kepeklerden hızlıca kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Son olarak, stresten uzak durarak kepek sorununun önüne geçebilirsiniz