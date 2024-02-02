CHP'den Ankara'da İYİ Parti hamlesi. Üç ilçede eski İYİ Partili isimler aday gösterilecek

Kaynak: Sözcü
CHP'den Ankara'da İYİ Parti hamlesi. Üç ilçede eski İYİ Partili isimler aday gösterilecek
CHP, Ankara’da yerel seçimlerde eski İYİ Partililerden aday gösterdi. Keçiören'de Mesut Özarslan, Altındağ'da Ramazan Değerli, Çamlıdere'de ise Mehmet Cengiz aday çıkarılırken, isimler CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) geçti.

CHP, yerel seçimlere az bir zaman kala belediye başkan adaylarını belirleme çalışmalarına devam ediyor. Bugün gerçekleşen toplantıda Ankara'nın Keçiören ilçesi belediye başkan adaylığına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başdanışmanı Mesut Özarslan, Altındağ Belediye Başkan adaylığına İYİ Parti eski milletvekili adayı Ramazan Değerli, İYİ Parti Çamlıdere eski İlçe Başkanı Mehmet Cengiz'in de Çamlıdere belediye başkanlığına aday gösterilmesi kararı verildi.

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CHP'NİN ESKİ İYİ PARTİLİ ADAYLARI

İYİ Parti'nin CHP ile işbirliği yapmaması üzerine Mesut Özarslan görevinden ve parti üyeliğinden istifa etmişti. Özarslan'ın Ankara Etimesgut İlçe Belediye Başkanı adaylığını Mansur Yavaş önerilmiş ancak CHP yönetimi Etimesgut'a sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdi. Bunun üzerine Yavaş, Mesut Özarslan'ı başdanışmanlığına atadı.

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CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, önceki açıklamasında Özarslan'ın Keçiören'den aday gösterilmesinden yana olduğunu belirtmişti. Bugünkü Merkez Yönetim Kurulu'nda Mesut Özarslan düğümü de çözüldü.

Altındağ'a aday gösterilen Ramazan Değerli, daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi ANFA'da genel müdür olarak görev yapıyordu. Değerli, son milletvekili seçiminde İYİ Parti'nin Ankara adayıydı ancak seçilemedi.

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