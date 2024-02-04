İYİ Parti'den AKP'ye geçen başkan yeniden aday gösterilmedi. Hakkında soruşturma açılınca soluğu Erdoğan’ın yanında almıştı

AKP ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde Aydın'ın 12 ilçesinden çıkardığı belediye başkan adayları belli oldu. Listede Nazilli sürprizi yaşandı.
AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala'nın da katıldığı aday tanıtım toplantısı Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlendi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi için Mustafa Savaş'ı aday gösteren AKP'nin ilçe adayları listesi ise şöyle:
Bozdoğan: Ufuk Altıntaş (Mevcut belediye başkanı)
Buharkent: Mehmet Erol (Mevcut belediye başkanı)
İncirliova: Aytekin Kaya (Mevcut belediye başkanı)
Koçarlı: Nedim Kaplan (Mevcut belediye başkanı)
Köşk: Nuri Güler (Mevcut belediye başkanı)
Kuyucak: Metin Ertürk (Geçen yıl milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etmişti)
Karpuzlu: Hilmi Dönmez (MHP’li mevcut belediye başkanı)
Çine: Ali Dinçer
Nazilli: Esat Ergüler
Kuşadası: Esat Altungün
Didim'de: Kadri Kabak
Yenipazar: Kıvanç İşbilen
İYİ PARTİ'DEN SEÇİLMİŞTİ
30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'ndan aday olarak İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı seçilen Kürşat Engin Özcan, Kasım 2022'de AKP'ye katılmıştı. Özcan'ın rozetini TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takmıştı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Özcan'a 'hakkımı helal etmiyorum' diyerek tepki göstermişti.
ERDOĞAN'LA FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI
İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın hakkında 'ihale usulsüzlüğü'nden soruşturma izni vermesinden sonra panikleyen Kürşat Engin Özcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek sosyal medya hesabından beraber çekilmiş karesini paylaşmıştı.