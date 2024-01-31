Flaş… Flaş… İYİ Parti eski ilçe başkanına silahlı saldırı

Side Mahallesi 1528 Sokak üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre; sitenin önüne gelen Hüseyin Ergen’in otomobiline yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, elindeki silahı aracın sağ camından Hüseyin Ergen’e yöneltirken silahın tutukluk yapması üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerinden 50 metre kadar uzaklaştıktan sonra geri dönen ve Hüseyin Ergen’e silah çeken şüpheli, kaçmaya çalışan Hüseyin Ergen’e ateş açtı. Şüpheli, Ergeni yaralayarak olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, Hüseyin Ergen aracına binerek Side’de geldiği özel bir hastanede tedavisini yaptırdı. Olay anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olaydan sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Jandarmanın Dedektifleri Jasat ve Olay Yeri İnceleme timleri, şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

“SİVİL HAYATTA KİMSE İLE PROBLEMİM YOK”

Hastanedeki tedavisinden sonra jandarmaya ifade veren Hüseyin Ergen, hastaneden ayrılırken kısa sürede konuyla ilgili açıklama yapacağını, sivil yaşantısında kimse ile problemi olmadığını, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın nedeni olduğunu açıkladı.

İYİ PARTİ YÖNETİMİNDEN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

İYİ Parti Antalya İl Başkanlığı saldırıya uğrayan Hüseyin Ergen hakkında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Önceki dönem Manavgat İlçe Başkanı Sn. Hüseyin Ergen'e silahlı saldırı gerçekleştiğini üzülerek öğrendik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Yapılan saldırıyı kınıyoruz" ifadelerini kullandı,

İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ergen'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Saldırgan/saldırganların ve azmettiricilerin en kısa zamanda tespit edilerek cezalandırılacaklarına inancımız ile süreci takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanlığı da bir açıklama yayınlayarak, saldırıya uğrayan Hüseyin Ergen'e geçmiş olsun dileklerini iletti.